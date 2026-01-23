Alineaciones Universitario vs U de Chile: el renovado once de Rabanal para ganar en la Noche Crema

Todo quedó listo para vivir la presentación del nuevo plantel de Universitario de Deportes versión 2026. El tricampeón peruano se estrena ante sus hinchas en un amistoso internacional frente a la U de Chile en el Estadio Monumental 'U' Marathon. Los merengues van por el triunfo contra el 'Romántico Viajero' previo a su debut en la Liga 1.

Alineación de Universitario:

Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí, Edison Flores, Álex Valera .

Luego de los últimos entrenamientos, Rabanal junto a su comando técnico buscarían darle mayores minutos a los futbolistas que vienen de ser parte de los amistosos de pretemporada. Precisamente, en este cotejo, una de las novedades como titular es la del seleccionado peruano Diego Romero en el arco, además de Caín Fara en la zaga titular del elenco estudiantil, junto a Santamaría y Di Benedetto.

Caín Fara apunta a jugar desde el vamos ante la U de Chile

Mientras que, en la volante Jesús Castillo será el encargado de tomar el lugar del chileno Rodrigo Ureña, y tendrá como acompañantes a Calcaterra y Jairo Concha. A su vez, Ancajima y Carabalí se perfilan para iniciar las acciones como carrileros por las bandas, conservando así el clásico esquema de juego 3-5-2.

Más adelantados, Edison Flores y Álex Valera serán las principales cartas de gol en la 'U'. El popular 'Orejas' marcó en la goleada contra Melgar en el Estadio Monumental, y buscará seguir en racha ante los 'Azules'. De otro lado, hay que recordar que Héctor Fértoli, uno de los flamantes refuerzos se lesionó durante la pretemporada y será baja en este amistoso. El resto de fichajes quedará a la expectativa de tener minutos.

Alineación de U de Chile:

Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Lucas Romero, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Octavio Rivero.

En la visita, el 'Romántico Viajero' vendrá a la capital con todas sus figuras en donde destacan las presencias de los futbolistas que son parte de la Generación Dorada con la selección chilena como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Este último fue oficializado hace unos días como el gran jale de la U de Chile, al igual que el delantero con pasado en Barcelona SC, Octavio Rivero.

Eduardo Vargas se perfila a ser titular con la U de Chile

El elenco mapocho no pudo disputar el amistoso que había pactado con Racing de Argentina, debido a los incendios forestales que afectaron al país. Bajo ese escenario, ahora los dirigidos por Francisco Meneghini, tendrán como desafío conseguir un triunfo en suelo peruano frente a un equipo que saldrá con la moral a tope tras ser el actual tricampeón nacional.