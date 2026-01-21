0

Oficial: Liga 1 confirma nuevo reglamento y anuncia cantidad de jugadores extranjeros por equipo

Luego de mucha incertidumbre, la FPF confirmó el nuevo reglamento de la Liga 1 2026 en el que detalla cuántos extranjeros podrán ser inscritos en el Apertura y Clausura.

Diego Medina
Liga 1 hace oficial el reglamento y confirma la cantidad de extranjeros por club.
Foto: Composición Líbero
Luego de semanas de incertidumbre, la Liga 1 2026 confirmó de manera oficial el nuevo reglamento de la competencia para los 18 clubes profesionales. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es la inscripción de jugadores extranjeros por equipo, el cual se anuncia de manera definitiva que serán un total de siete.

Oficial: Se confirmó el canal que transmitirá todos los partidos de la Liga 1 2026

Liga 1 2026 permite inscripción de 7 extranjeros por equipo

A través del documento sobre el nuevo reglamento de la Liga 1 2026, se puede leer los artículos de las bases del campeonato sobre el número de extranjeros que estará permitido inscribir por club profesional. De esta manera, cada elenco tiene hasta 7 futbolistas del exterior para que jueguen en el plantel principal. Eso sí, existe la posibilidad de sustituir a estos jugadores, pero solo en dos casos y en el segundo periodo de pases.

"Durante la Liga 1 Te Apuesto 2026, los clubes podrán inscribir hasta siete jugadores extranjeros en la competición. Se permitirá la sustitución de dos jugadores extranjeros durante el segundo periodo de inscripción. Para realizar esta sustitución, el club deberá presentar a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF la resolución de contrato por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada con los futbolistas sustituidos", se lee en el documento.

Liga 1 2026

Reglamento de la Liga 1 2026. Foto: FPF.

Jugadores seguirán siendo extranjeros así se nacionalicen a mediados del 2026

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es sobre la inscripción de jugadores extranjeros para la Liga 1 2026. Si un club indica que un futbolistas internacional jugará el Torneo Apertura, pero luego en los siguientes meses consigue la nacionalización, seguirá registrado como cupo extranjero para el plantel principal.

Recordemos que el libro de pases de la Liga 1 2026 cierra el próximo 15 de marzo, por lo que clubes deberán tener a sus jugadores extranjeros ya nacionalizados para dicha fecha.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

