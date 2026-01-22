Partidos Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Apertura

Después de anunciar la programación del inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga 1 ha confirmado las fechas y horarios de los partidos de la jornada 2, siendo el encuentro entre Sporting Cristal y Melgar uno de los más destacados. Aquí te presentamos los detalles de todos los enfrentamientos, incluyendo los de Alianza Lima y Universitario.

Programación fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 06 de febrero

15:00 | CD Moquegua vs UTC | Hugo Sotil (L1 MAX)

Sábado 07 de febrero

13:00 | ADT vs Sport Boys | Unión Tarma (L1 MAX)

15:15 | Atlético Grau vs Sport Huancayo | Campeones del 36 (L1 MAX)

20:00 | Cusco FC vs Universitario | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)

Domingo 08 de febrero

11:00 | Sporting Cristal vs Melgar | Alberto Gallardo (L1 MAX)

13:15 | Los Chankas vs Alianza Atlético | Los Chankas (L1 MAX)

15:30 | Cienciano vs Juan Pablo II | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)

18:00 | Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Alejandro Villanueva (L1 MAX)

Lunes 09 de febrero

15:30 | FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Héroes de San Román (L1 MAX)

Liga 1 2026: Fecha 1 del Torneo Apertura

Universitario de Deportes visitará la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC el sábado 7 de enero a las 20:00 horas desde el Estadio Inca Garcilaso. En este encuentro, el cuadro merengue espera superar su primer duelo del año en la altura, mientras que los cusqueños esperan sacar ventaja de su altura.

Alianza Lima jugará ante Comerciantes Unidos en su localía, el Estadio Alejandro Villanueva, el próximo domingo 08 de febrero a las 18:00 horas. Los íntimos esperan mostrar su fútbol tras renovar su plantel de cara a la Liga 1 2026. Los visitantes buscan dar la sorpresa en Matute.

Por último, el partido más importante lo disputarán Sporting Cristal vs Melgar, quienes se verán las caras el domingo 08 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo a partir de las 15:15 horas. Los rimenses esperan obtener la victoria junto a su hinchada, mientras que los arequipeños intentarán sumar puntos.