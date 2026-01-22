- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Partidos Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Apertura
La programación de la segunda jornada de la Liga 1 tiene partidos muy importantes, como el Sporting Cristal vs Melgar, Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y Universitario vs Cusco FC.
Después de anunciar la programación del inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga 1 ha confirmado las fechas y horarios de los partidos de la jornada 2, siendo el encuentro entre Sporting Cristal y Melgar uno de los más destacados. Aquí te presentamos los detalles de todos los enfrentamientos, incluyendo los de Alianza Lima y Universitario.
Programación fecha 2 del Torneo Apertura 2026
Viernes 06 de febrero
- 15:00 | CD Moquegua vs UTC | Hugo Sotil (L1 MAX)
Sábado 07 de febrero
- 13:00 | ADT vs Sport Boys | Unión Tarma (L1 MAX)
- 15:15 | Atlético Grau vs Sport Huancayo | Campeones del 36 (L1 MAX)
- 20:00 | Cusco FC vs Universitario | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)
Domingo 08 de febrero
- 11:00 | Sporting Cristal vs Melgar | Alberto Gallardo (L1 MAX)
- 13:15 | Los Chankas vs Alianza Atlético | Los Chankas (L1 MAX)
- 15:30 | Cienciano vs Juan Pablo II | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)
- 18:00 | Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Alejandro Villanueva (L1 MAX)
Lunes 09 de febrero
15:30 | FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Héroes de San Román (L1 MAX)
Liga 1 2026: Fecha 1 del Torneo Apertura
Universitario de Deportes visitará la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC el sábado 7 de enero a las 20:00 horas desde el Estadio Inca Garcilaso. En este encuentro, el cuadro merengue espera superar su primer duelo del año en la altura, mientras que los cusqueños esperan sacar ventaja de su altura.
Alianza Lima jugará ante Comerciantes Unidos en su localía, el Estadio Alejandro Villanueva, el próximo domingo 08 de febrero a las 18:00 horas. Los íntimos esperan mostrar su fútbol tras renovar su plantel de cara a la Liga 1 2026. Los visitantes buscan dar la sorpresa en Matute.
Por último, el partido más importante lo disputarán Sporting Cristal vs Melgar, quienes se verán las caras el domingo 08 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo a partir de las 15:15 horas. Los rimenses esperan obtener la victoria junto a su hinchada, mientras que los arequipeños intentarán sumar puntos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90