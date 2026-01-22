Conmebol sorprende y confirma estadio de Sporting Cristal para Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal continúa con sus entrenamiento para encarar la nueva temporada con el objetivo de poder destacar en la Liga 1 2026 y superar la fase previa de la Copa Libertadores. Precisamente, la Conmebol acaba de sorprender a los hinchas y confirmó en qué estadio harán de local en el torneo.

Conmebol confirma estadio de Sporting Cristal para Copa Libertadores 2026

Los hinchas rimenses aguardaban la confirmación del escenario donde Sporting Cristal disputará su primer partido como local en el torneo internacional. Esto, luego de los rumores que señalaban la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional de Lima como sede principal debido a la cercanía con conciertos previamente programados.

No obstante, la Conmebol trajo tranquilidad a la afición al confirmar en su fixture que los dirigidos por Paulo Autuori jugarán como locales en el Estadio Nacional durante la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, el club podrá continuar con normalidad las gestiones para dicho compromiso.

Conmebol designó al Estadio Nacional para el primer partido de local de Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

La noticia representa un gran alivio para la directiva, ya que hubiera sido un serio inconveniente no poder utilizar el Coloso José Díaz, considerando que el Alberto Gallardo no cuenta con la licencia del ente sudamericano para competencias internacionales.

De esta forma, Sporting Cristal podrá planificar cómo llenar las tribunas y asegurarse una importante recaudación por taquilla en lo que será su primer desafío en su camino para la fase de grupos.

¿Contra quién jugará Sporting Cristal la Fase 2 de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 dictaminó que Sporting Cristal se enfrente al ganador de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. De esta forma, si el destino así lo quiere, es probable un clásico entre celestes y blanquiazules para poder acceder a la Fase 3.