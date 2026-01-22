- Hoy:
Partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador modificó su horario para la Tarde Celeste 2026
A poco del partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026, se confirmó nuevo horario para conocimiento de los hinchas.
Sporting Cristal es uno de los equipos que presentará oficialmente a su plantel este fin de semana. En la denominada Tarde Celeste 2026, el cuadro 'rimense' alista su partido amistoso ante U Católica de Ecuador en el Estadio Alberto Gallardo para el domingo 25 de enero. En medio de ello, desde la directiva se confirmó una modificación de horario para el choque internacional.
Modificación de horario en el Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador
En las últimas horas, se reportó de manera oficial a los socios de Sporting Cristal que el partido ante U Católica de Ecuador iniciará a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT), En primera instancia, reportes revelaron que la hora estimada del cotejo era a las 15:00 horas, pero finalmente se modificó a pocos días de la Tarde Celeste 2026.
De hecho, las puertas del Estadio Alberto Gallardo abrirán a las 12:00 horas para el acceso de los aficionados. Posterior a ello, iniciará los shows musicales con Chechito y Combinación de la Habana. La idea es que la ceremonia de presentación de jugadores inicia a las 14:00 horas, con el fin de que el duelo oficial arranque a la hora mencionado en el anterior párrafo.
Programación de la Tarde Celeste 2026 para el Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador.
De esta manera, todo va quedando listo para la gran ceremonia en el Estadio Alberto Gallardo en el que miles de hinchas asistirán para ver la presentación de todos los jugadores que defenderán en el escudo a lo largo de la temporada 2026. Los dirigidos por Paulo Autuori no solo tienen la obligación de ser campeones de la Liga 1, sino de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
¿Dónde ver la Tarde Celeste 2026, Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador?
Este partido entre Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026 se transmitirá por la señal en vivo de L1 MAX (Liga 1 MAX anteriormente) mediante los operadores de DirecTV, Best Cable, Win y Claro.
