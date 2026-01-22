Sporting Cristal anunció su nueva camiseta 2026 para pelear la Liga 1 y Copa Libertadores

Sporting Cristal impacta a sus hinchas con la revelación de su nueva camiseta 2026 a poco de disputarse la Tarde Celeste 2026. El cuadro del Rímac ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales ante el diseño que ha propuesto la marca deportiva Puma, el cual se estrenará en su día de presentación.

Sporting Cristal presentó nueva camiseta 2026

Sporting Cristal puso a la venta nueva camiseta 2026 para el gusto de los aficionados. Un diseño novedoso a comparación de otras temporadas, en el que resalta la franja blanca que atraviesa el celeste principal que ha caracterizado a los 'rimenses' en toda su historia.

"La camiseta Home de Sporting Cristal no es solo un uniforme, es un símbolo de identidad, historia y orgullo celeste. En su diseño, la franja del escudo se imprime sobre el pecho como un recordatorio permanente de lo que representa el club: tradición, carácter y pertenencia. Vestir esta camiseta es llevar el escudo en la piel, sentir el orgullo de una historia ganadora y reafirmar, partido a partido, el compromiso con una identidad que trasciende generaciones. Porque Cristal no se explica: se siente. Somos el club que Nasció Campeón.", se lee en la descripción de la marca deportiva.

Camiseta de Sporting Cristal edición 2026.

Camiseta Sporting Cristal 2026: precio, cuánto cuesta y dónde comprar

A través de la página web de Puma, se pudo conocer los precios de las camisetas de Sporting Cristal para esta temporada 2026:

Camiseta Masculina: 279 soles

Camiseta Femenina: 279 soles

Camiseta Niño: 199 soles

Sporting Cristal pone a la venta su camiseta 2026.

Esta camiseta se puede adquirir mediante la página web de Puma vía online. Debes ingresar al portal y seleccionar la camiseta de tu agrado. Luego de ello, indicas la talla de la misma y la cantidad que desees adquirir. Finalmente, seguir con el proceso de pago y coordinar las fechas de envío de delivery.

Eso sí, se espera que en estos días, u horas, las camisetas nuevas de Sporting Cristal se exhiban en las tiendas físicas para que los hinchas lo adquieran de manera directa.