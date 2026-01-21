Campeón con Sporting Cristal confirmó que estará en la Noche Crema 2026: "Hola..."

Universitario de Deportes llevará a cabo este sábado 24 de enero su Noche Crema 2026, donde presentará a su plantel para luchar por la Liga 1 y cerrará el evento con un partido ante la Universidad de Chile. En ese sentido, el cuadro merengue sorprendió a sus hinchas con un video en el que un futbolista, campeón con Sporting Cristal, aseguró su presencia en el compromiso e invitó a toda la afición.

Como sabemos, muchos elementos con pasado en tienda celeste esta temporada están jugando en diversos clubes de la Liga 1, sobre todo en la 'U' y Alianza Lima, lo que ha provocado la molestia del pueblo 'cervecero'. Uno de ellos es Jesús Castillo, quien la campaña pasada llegó a Ate procedente del Gil Vicente de Portugal y logró alzar el título nacional con el cuadro estudiantil. Ahora, en un video, el volante se dirigió a toda la hinchada.

"Hola, cremas. Este 24 de enero nos reencontramos en la Noche Crema 2026", precisó el mediocampista con paso por Sporting Cristal, promocionando así lo que será el compromiso amistoso ante la Universidad de Chile. Asimismo, en el metraje también se le ve a Diego Romero, quien complementa a su compañero indicando lo siguiente: "Ahí nos reencontramos. Y dale 'U'".

Jesús Castillo campeón con Sporting Cristal

El mediocampista de la selección peruana salió campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal en el 2020 y también levantó la Copa Bicentenario con los celestes en el 2021. El año pasado consiguió su segundo título del torneo nacional, aunque esta vez fue con Universitario de Deportes.

Noche Crema 2026: horario y dónde ver el partido

La Noche Crema 2026, evento donde la 'U' presentará a su plantel principal frente a sus hinchas, se llevará a cabo este sábado 24 de enero desde las 20.00 horas de la noche en el Estadio Monumental. Asimismo, el encuentro ante la Universidad de Chile será mediante la señal de TV Perú para todo el territorio nacional.