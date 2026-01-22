Aldo Corzo, capitán de Universitario, da firme comentario sobre el DT Javier Rabanal: "Estamos..."

Uno de los primeros refuerzos que confirmó Universitario de Deportes fue la del director técnico Javier Rabanal. Con la salida de Jorge Fossati, el estratega español asumió las riendas del primer equipo en busca del gran objetivo que sueña la hincha crema: el tetracampeonato. Bajo esta consigna, Aldo Corzo, capitán del equipo, tomó la palabra para referirse al trabajo del estratega.

Aldo Corzo califica el trabajo de Javier Rabanal

En una entrevista con TV Perú, Aldo Corzo fue consultado sobre la labor de Javier Rabanal al mando de Universitario y de cómo se ha sentido el plantel con la exigencia de trabajo que transmite el estratega español. El lateral derecho fue claro que hay una idea de juego que se desea plasmar en el campo, por lo que es cuestión de "paciencia" para que el equipo consiga hacer un gran rendimiento.

Del mismo modo, recalcó que es deber del futbolista respetar las ideas que desea el comando técnico a lo largo de la temporada, por lo que es un trabajo del día a día para que los jugadores se adaptan a este sistema y tenga frutos al cierre del año 2026.

"Él tiene una idea, estamos trabajándola y esto es día a día. Hay que tener paciencia porque cuando viene un entrenador nuevo tiene nuevas ideas y hay que respetarlas. El trabajo no se ve de un día para otro y la idea es que el equipo siga bien.", indicó Aldo Corzo a TV Perú.

¿Cuándo termina el contrato de Aldo Corzo con Universitario?

Aldo Corzo tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines del 2026. De momento, no se ha hablado de una condición para renovar el vínculo contractual, por lo que el lateral derecho trabajará arduamente esta temporada para seguir en tienda crema hasta el cierre de su carrera.