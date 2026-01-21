Universitario impacta al tomar terminante decisión con Sekou Gassama tras su llegada al Perú

Universitario de Deportes se movió en el mercado de fichajes con el firme objetivo de reforzar su plantel ante las múltiples salidas y conformar un equipo sólido en busca del 'Tetra' de la Liga 1. Uno de sus grades refuerzos es Sekou Gassama, quien finalmente arribó al Perú para someterse a los exámenes médicos. Luego de ello, el club no tardó en comunicar una importante medida con el delantero.

Universitario tomó terminante decisión con Sekou Gassama tras su llegada al Perú

Universitario finalmente cuenta con su plantel completo en plena pretemporada tras el arribo de Sekou Gassama al Perú. El delantero se presentó para pasar los exámenes médicos correspondientes, paso previo a la firma de su contrato y a su incorporación a los trabajos del equipo con el objetivo de ganar ritmo futbolístico.

El atacante senegalés fue uno de los refuerzos pedidos por Javier Rabanal tras su llegada al club, luego de conocerlo durante su etapa en el fútbol europeo. Precisamente, tras su arribo, la ‘U’ anunció una medida importante: Gassama fue incluido oficialmente en la lista de dorsales y llevará el número 90, tal como se aprecia en el sitio web crema.

Sekou Gassama utilizará el dorsal '90' con Universitario.

Esta decisión ratifica que Universitario ya proyecta su temporada con el delantero dentro del plantel. Sin embargo, cabe recordar que el jugador deberá entrenar a fondo para ponerse a la par de sus compañeros, luego de haberse perdido gran parte de la pretemporada alegando problemas personales.

¿Cómo llega Sekou Gassama a la pretemporada de Universitario?

Sekou Gassama se unirá a los trabajos de Universitario con el objetivo de desviar las críticas de su contratación. El delantero no ha disputado un partido oficial desde junio de 2025 cuando militaba en Eldense de España. Esto, añadido a su demora en unirse a la pretemporada, genera un gran problema para la escuadra crema y deja en claro que su fichaje es un apuesta arriesgada.

