¡Llegaron los goles! Sekou Gassama arribó al Perú para sumarse a Universitario - VIDEO

Universitario de Deportes recibe grata noticia al tener a su plantel completo a poco de la "Noche Crema 2026". Sekou Gassama, delantero español-senegalés, arribó a la capital limeña y fue recibido por la delegación 'merengue' en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El futbolista de 30 años llegó a tempranas horas del día a nuestro país, siendo recibido por el equipo de Universitario de Deportes para trasladarlo directamente a las instalaciones del club. Una vez se resuelvan los aspectos administrativos, el futbolista se sumará cuanto antes a los entrenamientos bajo la dirección de Javier Rabanal.

Las cámaras de Jax Latin Media captaron la llegada del futbolista de raíces africanas desde una larga distancia. El jugador no brindó declaraciones desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por lo que luego se dará el tiempo de entablar charla con los periodistas nacionales.

(VIDEO: Jax Latin Media)

De esta manera, Universitario de Deportes completa su plantel 2026 con miras a lo que será la "Noche Crema" en el Estadio Monumental de Ate, cuando reciban a la Universidad de Chile como parte de su cierre de pretemporada ante los miles de hinchas que se harán presente en el coloso de Ate.

Sekou Gassama es uno de los delanteros que ha generado mucha polémica con su llegada a Universitario de Deportes. Dado su poca continuidad y su inactividad en los últimos meses, los hinchas cremas tienen cierta incertidumbre de cómo pueda rendir a lo largo de la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

Valor de mercado de Sekou Gassama

Según el portal "Transfermarkt", Sekou Gassama tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 30 años de edad. Su mejor versión fue en la temporada 2019 cuando llegó a registrar 500 mil euros con camiseta de Almería.

¿En qué clubes jugó Sekou Gassama?