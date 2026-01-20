Andy Polo no apareció ante Melgar y enciende las alarmas en Universitario

Universitario tuvo su primer partido en la temporada 2026, fue un amistoso ante Melgar que se jugó en el Estadio Monumental y terminaron ganando en el global por 3-2. Lo que sorprendió es la ausencia de uno de los jugadores que viene de ser clave en el tricampeonato crema, el extremo Andy Polo. Para este partido no fue considerado por Javier Rabanal y revelaron los motivos.

"Ante la preocupación de los hinchas de Universitario de Deportes, Andy Polo no fue considerado ante Melgar debido a molestias en el cuádriceps derecho. La dolencia no es de gravedad y el CT de Javier Rabanal decidió preservarlo por precaución, apuntando a que llegue en óptimas condiciones a la Noche Crema 2026", reveló el periodista Enrique Vega.

Diagnóstico de Andy Polo tras no jugar ante Melgar | Enrique Vega

Como comentan, si todo sale bien durante la semana, Andy Polo podrá sumar minutos en la Noche Crema. El futbolista no brilló como él hubiera querido en 2025, pero está decidido a ir por su revancha esta temporada. Su deseo, así como el de toda la plantilla crema, es lograr el tetracampeonato y hacer una gran Copa Libertadores. El reto será mucho más complicado.

¿Cómo le fue a Andy Polo en 2025?

El futbolista jugó 40 partidos con Universtario durante la temporada 2025, registrando la cifra de 1 gol y 4 asistencias. Ahora deberá trabajar el doble, pues con las llegadas de nuevos fichajes como Miguel Silveira o Lisandro Alzugaray, podría perder el puesto. Hasta el momento no hay rumores de una posible salida, Andy Polo se queda a cumplir su contrato.

¿Cuánto vale Andy Polo?

Según Transfermarkt, el peruano aún mantiene un valor de 900 mil euros vistiendo la camiseta de Universitario. Su mejor momento fue cuando vestía la camiseta del Portland Timbers de la MLS, cuando estaba cotizado en 2 millones de euros.