Universitario vs Melgar EN VIVO a qué hora juega, alineaciones, canal y dónde ver partido
Universitario cumplirá su segundo amistoso ante Melgar, este martes 20 de enero, en el Estadio Monumental. Sigue la programación y cómo ver en vivo.
Universitario vs Melgar volverán a enfrentarse este martes 20 de enero, pero esta vez como parte de sus respectivas pretemporadas, con miras a iniciar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con ritmo competitivo. La cita del duelo es desde las 10.30 a. m. en el Estadio Monumental aunque para pesar de los hinchas será a puertas cerradas. Conoce cómo ver la transmisión del partido amistoso.
Universitario vs Melgar por amistoso de pretemporada
Universitario de Deportes afronta un nuevo examen en su proceso de preparación cuando reciba a Melgar en un amistoso de pretemporada que servirá como termómetro para el comando técnico. Más allá de los resultados, el duelo permitirá seguir evaluando el funcionamiento colectivo y ajustar detalles pensando tanto en el arranque del Torneo Apertura 2026 como en los desafíos internacionales que se avecinan.
Luego de su primer ensayo ante Sport Boys, el equipo dirigido por Javier Rabanal buscará dar un paso adelante en cuanto a ritmo y asociaciones. El encuentro también será una oportunidad para observar a los recientes refuerzos: Caín Fara dejó buenas impresiones en su estreno y ahora se espera la aparición de Lisandro Alzugaray, quien podría sumar sus primeros minutos con la camiseta crema.
Del otro lado, Melgar llega con sensaciones positivas tras un inicio sólido de pretemporada. El conjunto de Juan Reynoso viene de imponerse a Deportivo Moquegua con un doblete de Pablo Erustes y pretende consolidar su buen momento con una nueva victoria que le permita encarar el campeonato con confianza y continuidad.
El 'Cabezón' aprovecha este tipo de roces para evaluar a sus nuevos elementos como Franco Zanaletto, Jeriel de Santis, Pablo Erustes y otros.
Pretemporada de Melgar.
¿Dónde ver Universitario vs Melgar EN VIVO?
Universitario transmitirá este amistoso ante Melgar en vivo por su canal oficial de YouTube, al que se podrá acceder mediante una suscripción entre 15 y 20 soles.
Transmisión del partido de Universitario vs Melgar.
¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?
El duelo entre Universitario vs. Melgar, correspondiente a un amistoso de pretemporada, comenzará desde las 10.30 a. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano.
- México: 09:30 a. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 10:30 a. m.
- Venezuela, Bolivia: 11:30 a. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 11:30 a. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:30 p. m.
- España: 4:30 p. m.
Universitario vs Melgar: últimos enfrentamientos
- 14.09.25 | Melgar 1-2 Universitario
- 13.04.25 | Universitario 4-1 Melgar
- 31.07.24 | Melgar 1-0 Universitario
- 17.02.24 | Universitario 2-0 Melgar
- 06.08.23 | Melgar 0-1 Universitario.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90