Universitario vs Melgar: fecha, día y hora confirmada para el amistoso de pretemporada
Universitario afrontará un nuevo partido amistoso ante Melgar durante su pretemporada al mando de Javier Rabanal. Conoce los detalles de este compromiso.
Universitario de Deportes cayó en su primera presentación de pretemporada ante Sport Boys. Los cremas continúan sus preparativos bajo la dirección del DT Javier Rabanal y afrontarán un nuevo partido amistoso, esta vez ante Melgar. Este compromiso será una prueba clave para que los merengues puedan afinar detalles de cara a la Noche Crema y al inicio de la Liga 1 2026.
PUEDES VER: Prensa extranjera elogió a jugador de Universitario pese a derrota ante Sport Boys: "Impresionó"
¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por partido amistoso?
De acuerdo a lo informado por la escuadra crema, Universitario vs Melgar afrontarán un amistoso este martes 20 de enero en el Estadio Monumental de Ate. Este partido será vital en la pretemporada de ambas escuadras y una prueba de oro de cara al inicio del torneo nacional.
Universitario anunció sus partidos amistoso pactados en su pretemporada.
¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?
El compromiso amistoso entre Universitario vs Melgar está programado para dar inicio a las 10:30 a.m. (hora peruana). De igual manera, a continuación te dejamos los horarios para los distintos países.
- Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 a.m.
- Venezuela, Bolivia: 11:15 a.m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 11:15 a.m.
- México: 09:15 a.m.
- España: 4:15 p.m.
¿Dónde ver Universitario vs Melgar?
De momento, no se ha informado de un medio oficial para poder ver la transmisión de este partido amistoso. Sin embargo, considerando que Universitario transmitió su último encuentro por YouTube, es probable que se repita este medio y en los próximos días se defina por dónde se podrá seguir el cotejo ante Melgar.
¿En qué estadio juegan Universitario vs Melgar?
El partido amistoso entre Universitario vs Melgar se disputará en el Estadio Monumental de Ate, en lo que será su reconocimiento al recinto previo a la Noche Crema 2026. No obstante, cabe señalar que este compromiso se disputará a puertas cerradas, es decir sin la presencia de hinchas.
Amistosos de Universitario en su pretemporada 2026
- Universitario 0-1 Sport Boys
- 20/01/2026 | Universitario vs Melgar | Estadio Monumental
- 24/01/2026 | Universitario vs U de Chile | Estadio Monumental
