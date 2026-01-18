Universitario rompe el mercado tras fichar a brasileño que jugó en Fluminense

Universitario de Deportes desea el tetracampeonato de la Liga 1 y por eso fichó a un futbolista que jugó en Fluminense y Bragantino del Brasileirao. Nos referimos al brasileño Miguel Silveira, quien llega a Perú a los 22 años después de jugar en Albirex Nigata de la liga japonesa la temporada pasada.

Universitario fichó a brasileño que jugó en Fluminense y Bragantino del Brasileirao

Gustavo Peralta anunció en sus redes sociales que el jugador de fútbol brasileño Miguel Silveira es el nuevo fichaje de Universitario, luego de llegar a un acuerdo.

"El volante brasileño Miguel Silveira (22 años) llegó hoy al mediodía a Lima y será refuerzo de Universitario de Deportes. Estuvo jugando en el Albirex Niigata de Japón", informó el periodista.

¿Quién es Miguel Silveira, nuevo fichaje de Universitario?

Miguel Silveira es un volante ofensivo de 22 años, nacido en 2003 en Vila Velha, Brasil. Su gran desempeño lo llevó a formar parte de las divisiones inferiores del Fluminense U17 y posteriormente a integrar el equipo principal, firmando su primer contrato profesional a los 16 años. Durante el período del 2019 al 2021, disputó 20 partidos oficiales.

Medios internacionales como AS informaron que equipos como Arsenal y Tottenham se interesaron en la promesa brasileña cuando tenía 16 años; sin embargo, no logró avanzar y terminó jugando en Bragantino, donde participó en 25 encuentros y anotó 2 goles.

Tras lograr un destacado rendimiento en el Brasileirao, el FK Sochi lo fichó y tuvo su primera experiencia internacional en el fútbol ruso. En este club disputó 32 encuentros y anotó 2 goles entre el 2023 y el 2024.

Después de ello, tuvo su último paso fuera de su país antes de llegar a Universitario. El Albirex Niigata de la liga japonesa se fijó en Miguel Silveira; sin embargo, por falta de oportunidades, se quedó sin club en el 2026. Fue entonces cuando el cuadro crema le hizo el gran llamado para ficharlo.