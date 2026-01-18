Ex Universitario brilla en su debut en el extranjero y prensa internacional lo destaca: "Gran nivel"

Debido a la reestructuración que se realizó en Universitario para la temporada 2026 y los requisitos de sus figuras, el club crema tuvo que despedirse de importantes figuras. Precisamente uno de ellos ha encontrado un nuevo club que es considerado como uno de los más históricos y apunta a adueñarse de la titularidad.

Universitario está atravesando una reforma no solamente a su plantel, sino que también a su estilo de juego tras la llegada de Javier Rabanal. El técnico español no podrá contar con algunas de las figuras que conquistaron el tricampeonato junto a Jorge Fossati, puesto que tuvieron encontrar su futuro en otras ligas.

Exjugador de Universitario es elogiado por pensa en su debut

Para los hinchas, la temporada de Universitario no empezó de la mejor manera y es que tuvieron que despedirse de su garantía en el arco: Sebastián Britos. Ahora, el guardameta disfruta de su nueva etapa en Peñarol tras conseguir tricampeonato con la 'U'. En su primer partido, tuvo que enfrentarse a River Plate de Marcelo Gallardo y aunque tuvo grandes intervenciones, no pudo evitar la caída en la tanda de penales.

A pesar de la derrota, la prensa en Uruguay resaltó el buen rendimiento del exarquero de Universitario a sus 38 años. "Tuvo dos atajadas determinantes que evitaron la caída de su arco", indicó El País, uno de los portales más leídos.

La web de 'Montevideo Portal' también hizo énfasis en la seguridad que transmite el jugador. "Otro de experiencia y gran nivel como Sebastián Britos", señalaron tras el término del partido que acabó 0-0 y tuvo que ser determinado por una tanda de penales que no pudo salvar Peñarol en su pretemporada.

(Video: SportsCenter)

Sebastián Britos dejó Universitario tras dos años gloriosos donde pudo consagrarse como campeón en el fútbol peruano. Con su llegada a Peñarol, sigue sumando clubes de renovmbre como lo son Liverpool F.C. de Uruguay, Oriente Petrolero, Atlante, entre otros.