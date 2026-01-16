Agente de Jorge Fossati apunta contra la administración de Universitario: "No tienen idea de fútbol"

Se mantienen las reacciones sobre el divorcio entre Universitario y Jorge Fossati, pues esta vez, el representante del entrenador uruguayo, Pablo Betancourt, habló al respecto para dar detalles de lo que fue la desvinculación del contrato, pese a que fue artífice de dos de los últimos tres títulos 'merengues'.

En una entrevista con el programa 'El Espectador Deportes', el agente del 'Nonno' inició enfatizando en la experiencia del DT y de sus recientes logros: "La experiencia que tiene… No es casualidad ganar cinco campeonatos en cinco países distintos y, en Perú, lograr algo difícil como el tricampeonato. Adaptó el equipo a un sistema de juego".

Además, Pablo Betancourt resaltó que Universitario es el equipo más importante de Perú, pero aprovechó para explicar que bajo su perspectiva en el cuadro 'crema' el principal inconveniente es que no es manejado por personas con experiencia en el deporte rey, pese a la presencia de Álvaro Barco.

"La 'U' es el equipo más grande en hinchada; después está Alianza, que también es un club muy importante. No tiene un propietario, no tiene directiva. La DGI ha intervenido el club y son, supuestamente, los dueños, y hablas con personas que no tienen idea de fútbol. Por más que Álvaro Barco sea una persona de fútbol que entiende, él tiene un jefe arriba (Franco Velazco), que es un abogado que debe hacer lo que diga la DGI, o la SUNAT como se dice ahí. Las reglas del fútbol no son las mismas", enfatizó.

Además, el representante de Jorge Fossati contó que las diferencias surgieron a partir de un incentivo económico que se ofreció en la gestión administrativa presidida por Jean Ferrari, pero que se desconoció en la de Velazco al no estar incluida en el contrato que ambas partes firmaron.

"Quizás el directivo anterior, que ahora está en la federación, Jean Ferrari, le ofreció un premio que no estaba dentro del contrato, pero eso es normal en el fútbol. Muchas veces uno habla con equipos que no tienen presidente y Jorge, por la experiencia que tiene, no está para que lo manoseen o lo lleven de aquí para allá. Vamos a ver si no lo terminan necesitando", sentenció.