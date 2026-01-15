¡De no creer! Héctor Fértoli se lesionó en pretemporada de Universitario y revelan su fecha de regreso

Universitario de Deportes se encontraba trabajando en Campo Mar con miras a sus próximos amistosos de pretemporada. Sin embargo, Héctor Fértoli tuvo una lesión en el hombro que ha generado preocupación en la afición 'merengue'. Se espera un reporte oficial de la institución ante la gravedad del hecho.

Según informó la periodista Andrea Closa, desde Universitario llegó la información de que el popular 'Rayo' estuvo completando la práctica con el elenco crema, pero de un momento a otro sufrió un incidente en el hombro. Inmediatamente fue atendido por el cuerpo médico y revelaron el tiempo de baja en este arranque de año.

Tiempo de baja de Héctor Fértoli en Universitario

En palabras de la comunicadora, su lesión al hombro lo alejará de los trabajos de pretemporada entre 2 y 3 semanas. De esta manera, el atacante argentino-italiano se pierde los amistosos ante Sport Boys y FBC Melgar, así como la "Noche Crema" en la que enfrentará a U de Chile en el Estadio Monumental.

"Héctor Fértoli sufrió una lesión en el hombro durante las prácticas y será baja entre 2-3 semanas. El nuevo fichaje de Universitario se pierde los amistosos y la Noche Crema. Llegaría con lo justo a la primera fecha del Torneo Apertura ante ADT", informó la periodista Andrea Closa.

Héctor Fértoli se lesionó durante la pretemporada 2026.

¿Hasta cuándo firmó contrato Héctor Fértoli con Universitario?

Héctor Fértoli llegó a Universitario a inicios del 2026 y fue presentado por todo lo alto en tienda crema. El extremo argentino-italiano llegó en calidad de préstamo desde Racing por una temporada, pero hay la cláusula de opción de compra en caso lo desee la institución 'merengue'.

Valor de mercado de Héctor Fértoli

Según el portal "Transfermarkt", Héctor Fértoli tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 31 años de edad. El atacante tuvo su mejor versión en la temporada 2019, cuando registró una cifra de 2.75 millones de euros cuando defendía la camiseta de San Lorenzo de Almagro.