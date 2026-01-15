Universitario cierra el capítulo de Sekou Gassama y revela su futuro: "Fuera..."

Al igual que otros equipos del fútbol peruano, Universitario también se ha reforzado con destacados jugadores y se ha despedido de otros. Si hablamos de fichajes, el nombre de Sekou Gassama es uno de los que más llama la atención. El futuro del jugador tiene a los hinchas en tensión, pero finalmente se reveló

Javier Rabanal aseguró sentirse conforme con el rendimiento de los jugadores mostrado en los partidos de práctica. "Estoy muy contento con el equipo, los entrenamientos están saliendo muy bien y nos estamos adaptando a la nueva organización e infraestructura", sostuvo. Además, resolvió una de las incógnitas del hincha: ¿Qué pasará con el fichaje de Gassama?

Universitario revela el futuro de Sekou Gassama

A poco del inicio de la Liga 1 2026, Javier Rabanal no dejó pasar la oportunidad de resaltar a los refuerzos que trajo para afrontar la temporada donde buscan mejorar los resultados de la Copa Libertadores y conseguir el tetracampeonato.

Respecto a la situación de Sekou Gassama, el técnico de Universitario fue claro al señalar que todo sigue igual y asegura que le dará muchas alegrías al hincha crema. "Sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque", indicó.

Sekou Gassama será el delantero de Universitario.

¿Cuándo llega Sekou Gassama a Universitario?

De acuerdo a la información brindada por el periodista Sandro Bazán, Sekou Gassama llegará a Lima y se sumará al plantel de Universitario el 20 de enero para ponerse bajo el mando de Javier Rabanal. Desde Universitario tienen monitoreado el plan de trabajo que está realizando por cuenta propia del jugador.

Equipos en los que jugó Sekou Gassama

Sekou Gassam, de 30 años, es el actual delantero de Universitario y antes de fichar por los cremas registra una trayectoria en diversos clubes. Entre ellos está Valencia, Real Valladolid, Málaga, Racing de Santander, entre otros.