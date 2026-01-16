Ex Newell's expresó su emoción por fichar por Universitario: "Club más grande"

Universitario de Deportes hizo oficial el fichaje de su flamante delantero Lisandro Alzugaray, procedente de Liga de Quito, para que dispute la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. En medio de su llegada, el argentino procedió a dejar unas palabras de emoción y algarabía por unirse a la escuadra merengue.

Exdelantero de Newell's manifestó su alegría por firmar por Universitario de Deportes

Universitario hizo público las primeras palabras de Alzugaray como nuevo jugador de la escuadra crema, en las cuales expresa su emoción por formar parte del plantel que busca defender el tricampeonato y lograr el tetracampeonato.

Por otro lado, el argentino dejó en claro que el equipo de Ate es el más glorioso de Perú, por encima de otros clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Video: Universitario

"Hola, cremas, soy Lisandro Alzugaray y estoy muy feliz de sumarme al club más grande del país. Espero verlos pronto. Un fuerte abrazo y ¡vamos U!", afirmó.

Lisandro Alzugaray es nuevo jugador de Universitario

Lisandro Alzugaray llega a Universitario procedente de LDU de Quito con un contrato por 2 años, con la opción de extenderlo a un año más si cumple con los objetivos planteados dentro de su acuerdo contractual. El delantero argentino fue presentado por las redes del equipo merengue de la siguiente manera: "Alzugaray se pone la crema. Lisandro Alzugaray es el nuevo refuerzo del único grande del Perú. ¡A defender con garra esta sagrada camiseta!".

Lisandro Alzugaray es nuevo futbolista de Universitario. Foto: Universitario

Lisandro Alzugaray en Newell's

En agosto de 2018, Alzugaray firmó con Newell's Old Boys, donde participó en la Liga Profesional Argentina y la Copa Superliga. Durante su tiempo en este equipo argentino, el delantero disputó 4 partidos pero no logró marcar goles.

Lisandro Alzugaray jugó en Newell's.

Clubes de Lisandro Alzugaray