Cusco FC remece el mercado y anuncia a figura proveniente de Universitario: "Corazón y entrega"

Cusco FC fue uno de los equipos revelación en la última temporada, donde logró su clasificación a la Copa Libertadores. Por ello, el cuadro imperial busca reforzar su plantel para poder repetir su gran rendimiento y optar por el título de la Liga 1 2026. En ese contexto, acaban de dar la sorpresa anunciando a una importante figura que destacó en Universitario de Deportes.

Cusco FC remece el mercado y anuncia a figura proveniente de Universitario

Conscientes de la necesidad de poder reforzarse en todas sus líneas y armar un equipo amplio, Cusco FC acaba de concretar la llegada de Julinho Astudillo, defensa que llega procedente de Universitario y buscará sumar sus primeros minutos en primera división, además de aportar con su talento.

Los 'Dorados' anunciaron esta contratación mediante sus canales oficiales y no dudó en recalcar su gran emoción por haber incorporado a uno de los jugadores que más destacaron en la 'U' durante la Liga 3. Asimismo, remarcaron las virtudes que ha mostrado el jugador en el terreno de juego.

Julinho Astudillo dejó Universitario y firmó con Cusco por todo el 2026.

"Es un alegría darle la bienvenida a Julinho Astudillo, un defensor con talento, corazón y mucha entrega. Julinho llega desde Universitario de Deportes para sumarse a nuestra familia", fue el mensaje de bienvenida que compartió el club en sus redes sociales.

Cabe señalar que esta operación se dio mediante la modalidad de préstamo entre clubes, con la finalidad que el futbolista de 20 años logre sumar sus primeros minutos en la máxima categoría, tras no se considerado en la escuadra merengue.

Julinho Astudillo destacó en Universitario

La participación de Julinho Astudillo con Universitario se limitó a las divisiones menores, donde fue uno de los pilares de la zaga defensiva en la Liga 3 y la Copa Libertadores Sub 20. En total, el zaguero logró disputar 31 partidos en la temporada pasada y logró sumar una asistencia.

Asimismo, es preciso acotar que es considerado una de las promesas de la selección peruana, ya que ha sido constantemente convocado con las categorías Sub 20 y Sub 23 de la 'Bicolor'.