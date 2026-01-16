¡Lo último! Edison Flores dejó la pretemporada de Universitario y se fue del Perú, ¿Qué pasó?

Universitario de Deportes viene trabajando día a día en la pretemporada 2026 bajo la dirección de Javier Rabanal. Sin embargo, para este viernes 16 de enero, uno de los ausentes fue Edison Flores, referente de la institución crema que de un momento a otro tuvo que dejar el país para impacto de los hinchas.

Edison Flores dejó pretemporada de Universitario

Según informes de América Deportes, Edison Flores solicitó permiso a la dirección de Universitario por motivos familiares. Esto, conllevó que el popular 'Orejas' Flores se ausente en los entrenamientos al mando de Rabanal para hoy, viernes 16 de enero, por lo que no estuvo en la planificación para el amistoso ante Sport Boys.

No obstante, otros reportes vinculados a Universitario de Deportes como el portal "Tiempo Crema", confirman que Edison Flores tuvo que verse obligado ir a Estados Unidos para culminar trámites administrativos.

Por si fuera poco, se reveló que el mediocampista ofensivo viajó a Estados Unidos para cumplir con lo dicho a Universitario de Deportes. No obstante, es claro indicar que el jugador retornará a Lima este sábado 17 de enero, por lo que se reintegrará nuevamente a los trabajos físicos del cuadro 'merengue', informó el periodista Gustavo Peralta.

Edison Flores solicitó permiso para ausentarse en la pretemporada de Universitario.

Edison Flores es uno de los referentes de Universitario desde hace varias temporadas, pero es claro que la hincha 'merengue' le ha exigido una mejor performance en los últimos meses. Es por ello, que 'Orejas' trabaja arduamente en la pretemporada en busca de dar todo de sí en esta lucha por el tetracampeonato.

Valor de mercado de Edison Flores

Según el portal "Transfermarkt", Edison Flores tiene un valor de mercado de 850 mil euros a sus 31 años de edad. El mediocampista nacional tuvo su mejor versión en la temporada 2020, cuando llegó a valer 4 millones de euros en el elenco de la MLS.

¿Cuándo termina el contrato con Edison Flores?

Edison Flores firmó contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2028, revela el portal "Transfermarkt". El volante nacional se mantendrá vinculado a la institución crema, sabiendo que tiene mucho para aportar al club de sus amores.