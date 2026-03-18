ALERTA ROJA para inmigrantes cerca de este Walmart en Norcross: ICE arresta a 2 jornaleros mientras testigos graban el INESPERADO OPERATIVO en VIDEO

Un operativo de inmigración en Norcross ha encendido las alarmas de la comunidad local. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este miércoles a dos jornaleros en el estacionamiento de un centro comercial cercano al Walmart en Jimmy Carter Boulevard, según confirmaron testigos presenciales.

ICE arresta a dos jornaleros cerca de un Walmart en Norcross

Los testigos relatan que las detenciones se produjeron alrededor de las 7:45 a.m., sorprendiendo a quienes transitaban por la zona. Uno de ellos grabó el momento y compartió el video con Telemundo Atlanta. La cadena de noticias citó directamente al testigo: "Fue algo inesperado. Los agentes simplemente llegaron y los arrestaron frente a todos", subrayando la rapidez y el impacto del operativo en la comunidad.

ICE arresta a dos jornaleros cerca de un Walmart en Norcross.

Video del arresto advierte sobre riesgos en la zona

El video compartido con Telemundo Atlanta evidencia cómo los agentes realizaron la detención de manera rápida y discreta, aunque visible para quienes se encontraban en el lugar. La noticia subraya la importancia de estar informados y tomar precauciones: la comunidad de inmigrantes en Norcross ha recibido advertencias sobre la presencia activa de ICE cerca de este Walmart.

Este tipo de acciones de ICE genera tensión y alerta entre los residentes y trabajadores inmigrantes, quienes ahora se muestran más cautelosos al desplazarse cerca de áreas comerciales concurridas.