DT de Sport Boys dio rotundo calificativo al amistoso contra Universitario: "Un..."

Universitario de Deportes sostendrá su primer amistoso ante Sport Boys en plena pretemporada rumbo a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores. Quien se dio el momento de hablar y dar un firme calificativo al clásico encuentro fue el técnico del cuadro rosado, Jaime De La Pava.

En la conversación con las redes oficiales del Boys, De La Pava fue consultado sobre el inicio de la pretemporada en el cuadro chalaco y sobre los amistosos que sostendrán, incluido el de Universitario.

Para el técnico de Sport Boys, Jaime De La Pava, enfrentar al cuadro merengue es en gran medida un gran examen para ver cómo está el equipo de cara al inicio de la Liga 1, pues están enfrentando al campeón peruano.

"Tenemos oficialmente este sábado, vamos a hacer tres tiempos de 30 minutos con Universitario, un muy buen termómetro para ir midiendo lo que nosotros queremos observar, esa medida y esa vara con la que vamos a encontrar lo que es todo un campeonato que es demasiado exigente, y después estamos a la espera para el día 20 o 21 de otro partido preparatorio, y el 25 el gran partido de presentación frente al Everton de Chile", dijo el entrenador colombiano.

Video: Sport Boys

El director técnico de Boys califica a Universitario de Deportes como un gran equipo, ya que si logran obtener un resultado favorable, tendrían muy encaminado su rendimiento en la liga local.

Cuando y dónde ver Universitario vs Sport Boys

El amistoso entre Universitario y Sport Boys está programado para jugarse el 17 de enero de 2026 a las 10:30 a. m. en Campo Mar. Este partido se podrá ver a través de la cuenta de YouTube del cuadro merengue, accesible con una suscripción de 15 soles.