Universitario presenta su nueva camiseta alterna 2026: precio, cuánto cuesta y dónde comprar

Universitario de Deportes sorprendió a su fiel hinchada con el lanzamiento de su nueva camiseta alterna 2026. El elenco 'merengue' sostiene su color guinda como segunda opción para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores, por lo que ahora millones de aficionados quieren adquirirla para lucirla en la "Noche Crema" y/o inicio del certamen local.

Universitario presentó su nueva camiseta alterna 2026

A través de las redes sociales del club crema, se informó todos los detalles sobre esta nueva camiseta alterna que ya puede ser adquirida por los fieles seguidores de la institución de Ate. Universitario de Deportes espera marcar un buen número de ventas como lo ha conseguido en las temporadas anteriores para conseguir el tricampeonato.

"Universitario de Deportes y Marathon presentan la nueva camiseta away 2026, una prenda que honra el pasado, celebra el presente y proyecta el futuro de la institución más grande del país. Esta camiseta reivindica un color que es mucho más que alterno. El guinda no es solo parte del uniforme: es parte del corazón del hincha. Ha estado presente en títulos, hazañas, ídolos y memorias imborrables. Hoy, se presenta con fuerza, elegancia y sentido de pertenencia.", se lee en la descripción de la nueva camiseta de la 'U'.

Universitario y los detalles en la camiseta alterna 2026. Foto: Marathon.

Camiseta alterna Universitario 2026: cuánto cuesta, precio y dónde comprar

Esta nueva camiseta alterna de Universitario de Deportes se puede adquirir mediante la tienda de Marathon, marca deportiva que viste al actual tricampeón del fútbol peruano. Conoce los precios de esta indumentaria para interés de los aficionados:

Camiseta Universitario versión jugador hombre: 299 soles

Camiseta Universitario versión hincha hombre: 229 soles

Camiseta Universitario versión mujer: 229 soles

Camiseta Universitario versión niño: 179 soles

Para comprar la camiseta alterna de Universitario 2026 debes ingresar al link expuesto anteriormente, y seguir con los pasos de compra en la página web. Debes llenar tus datos y luego seleccionar la cantidad de prendas a adquirir, así como la 'mica' de tu agrado. Posterior a ello, debes elegir el método de pago y luego mediante correo te indicarán los plazos de llegada a la dirección que registraste.