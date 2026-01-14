Ex Colo Colo mostró su felicidad tras firmar contrato con Universitario: "Hola, cremas..."

0

Universitario de Deportes va por su revancha en la Liga Femenina 2026. Luego de perder en las finales ante Alianza Lima, el equipo dirigido por Carlos Véliz apunta al título nacional, por ello, la escuadra merengue acaba de presentar oficialmente a una deportista de talla mundial.

Se trata de Karen Araya. Mediante sus redes sociales, Universitario Femenino confirmó la incorporación de la mediocampista de 35 años por todo el 2026, luego de la salida de su compatriota Gisela Pino. El cuadro crema sigue sumando refuerzos para ser protagonista esta temporada.

"Garra y jerarquía para las Leonas. Karen Araya, mundialista chilena, múltiple campeona y con amplia experiencia internacional, llega para reforzar el mediocampo de las Leonas", precisó la cuenta oficial de la 'U'. Cabe precisar que, la destacada pivote extranjera llega libre a la institución tras su último paso por Nantes de Francia.

Ex Colo Colo mostró su emoción tras llegar a Universitario

Por su parte, inmediatamente de conocerse su arribo a Ate, la experimentada deportista se dirigió a los hinchas y expresó su alegría de vestir los colores del conjunto estudiantil. "Hola cremas, soy Karen Araya y vengo a defender la camiseta del más grande. ¡Y dale 'U'", sostuvo.

Araya Ponce no solo tiene experiencia en clubes de sudamérica, sino que también logró defender la camiseta de importantes elencos de Europa como Sevilla FC y Madrid CFF de España, al igual que Nantes de Francia.

En tanto, durante su etapa en el fútbol chileno, la volante jugó en Unión La Calera, Colo Colo, Santiago Morning y Gremio Osasco Audax en Brasil.

