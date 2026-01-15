Universitario interesado en campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito: "Gusta mucho..."

Ahora que existe la posibilidad de un séptimo extranjero por plantel en la Liga 1 2026, Universitario de Deportes planea emplearlo en un futbolista que salió campeón de la Copa Sudamericana junto a Paolo Guerrero en Liga de Quito durante el 2023. Este talentoso elemento tiene 35 años y ha jugado en varios clubes del continente, e incluso tuvo un paso por Arabia SaudiTa. Su nombre es Lisandro Alzugaray.

Según informó el periodista Gustavo Peralta mediante su cuenta oficial de 'X', la 'U' está interesado en este delantero extremo que tiene contrato con LDU hasta fines del presente año, por lo que en caso se concrete su llegada todo apunta a que los cremas deberán pagar por él. Asimismo, de acuerdo con la información de Transfermarkt, el argentino cuesta actualmente 250 mil euros en el mercado de fichajes.

Además, Lisandro Alzugaray se encuentra desde abril del 2023 en Liga de Quito y en esa misma temporada se alzó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Fortaleza de Brasil por la tanda de penales. Ahora, su futuro podría estar en Universitario de Deportes debido a que los merengues quieren contar con sus servicios para obtener el tetracampeonato de la Liga 1.

Lisandro Alzugaray interesa a Universitario.

Números de Lisandro Alzugaray la temporada pasada

El extremo por derecha, que también puede jugar como volante ofensivo, llegó a disputar un total de 49 partidos con Liga Deportivo Universitaria de Quito la temporada pasada, aunque estuvo de titular en 33 compromisos. En ese lapso consiguió convertir 14 goles y realizó 5 asistencias.

¿En qué clubes ha jugado Alzugaray?

Estos son los clubes donde ha estado Lisandro Alzugaray: