¡Con Paolo y Aquino! Los 5 jugadores de Alianza Lima lesionados en la pretemporada 2026

Hay mucha expectativa por lo que hará Alianza Lima esta temporada, ya que los blanquiazules se han reforzado para volver a ser campeones en la Liga 1. Lo malo es que han iniciado el año con dos derrotas consecutivas, ante Independiente y Unión, ambos equipos de Argentina. Esa no es la única mala noticia. Ahora se ha confirmado que hay varios lesionados.

El tema de las lesiones es algo que no suelta a Alianza Lima desde hace varios años. Los íntimos han tenido la mala suerte de quedarse sin sus máximas figuras para partidos importantes y ahora parece que sigue la tendencia. Hasta el día de hoy son seis las bajas que presenta el equipo. Para el día del partido ante Colo Colo puede que haya sorpresas.

¿Qué jugadores están lesionados en Alianza Lima?

Según el periodista Gerson Cuba, Paolo Guerrero presenta un contractura y Luis Ramos continúa sentido. Kevin Quevedo sufrió esguince de segundo grado y Pedro Aquino se encuentra con molestias por una ampolla reventada. Fernando Gaibor está fuera por prevención y Jean Pierre Archimbaud sigue en recuperación.

Lesiones de Alianza Lima | Via Momento Deportivo

Uno de los jugadores que más quieren ver en Alianza Lima es Luis Ramos. Hasta el momento el delantero peruano no ha podido hacer su debut con el equipo blanquiazul y no se descarta que se pueda perder el próximo partido en el torneo internacional. Por otro lado, el club está al tanto de la recuperación de los jugadores para que lleguen de la mejor manera al debut oficial en la Liga 1.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de la Plata frente a Colo Colo de Chile. El partido está programado para el domingo 18 de enero y dará inicio a las 7:00 PM (hora peruana).