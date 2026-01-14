Mr. Peet apuntó contra 2 jugadores de Alianza Lima tras perder ante Unión: "Una cosa increíble"

Alianza Lima sigue sin saber de triunfos en la Serie Río de la Plata 2026. El último miércoles, el conjunto íntimo perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe en Montevideo, resultado que preocupa de gran manera a los aficionados blanquiazules a poco de su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Mr. Peet lapidó a 2 futbolistas de Alianza Lima tras caer ante Unión

Cabe mencionar que, los victorianos empezaron cayendo en el marcador luego de un autogol del mediocampista Sergio Peña. Evidentemente, esta acción no pasó desapercibida en el periodista Peter Arévalo, quien tras el encuentro cuestionó al seleccionado nacional y al exportero de Sporting Cristal, Alejandro Duarte.

Sergio Peña anotó polémico autogol en el amistoso entre Alianza Lima vs Unión

"La verdad que una cosa increíble lo que ha pasado entre Sergio Peña y Alejandro Duarte. No se puede creer lo que ha pasado. Un blooper en el arranque del partido. Lamentablemente empieza así el partido. Todo cuesta arriba", sostuvo en el programa de YouTube 'Mr. Peet Channel'.

De igual forma, el narrador deportivo expresó su total asombro debido a que el entrenador Pablo Guede decidió modificar la alineación titular a poco del inicio del partido en Montevideo.

"Quizo jugar de memoria Sergio Peña enviando el balón hacia atrás con Duarte, que hoy reemplaza a Viscarra. Nos sorprendió Guede porque había trabajado en el turno de la mañana un equipo pero al final presentó otro", añadió.

Para sentenciar, es válido recordar que el estratega argentino Pablo Guede tendrá una nueva prueba en Montevideo contra Colo Colo de Chile este domingo 18 de enero en lo que será su último partido de pretemporada por la Serie Río de la Plata 2026.