- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Mr. Peet apuntó contra 2 jugadores de Alianza Lima tras perder ante Unión: "Una cosa increíble"
El periodista deportivo se pronunció luego de la nueva derrota de Alianza Lima en Montevideo y fue directo con el desempeño de dos futbolistas del cuadro blanquiazul.
Alianza Lima sigue sin saber de triunfos en la Serie Río de la Plata 2026. El último miércoles, el conjunto íntimo perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe en Montevideo, resultado que preocupa de gran manera a los aficionados blanquiazules a poco de su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1.
PUEDES VER: Relator de ESPN y su impactante comentario durante el Alianza Lima vs Unión: "El show de Guede"
Mr. Peet lapidó a 2 futbolistas de Alianza Lima tras caer ante Unión
Cabe mencionar que, los victorianos empezaron cayendo en el marcador luego de un autogol del mediocampista Sergio Peña. Evidentemente, esta acción no pasó desapercibida en el periodista Peter Arévalo, quien tras el encuentro cuestionó al seleccionado nacional y al exportero de Sporting Cristal, Alejandro Duarte.
Sergio Peña anotó polémico autogol en el amistoso entre Alianza Lima vs Unión
"La verdad que una cosa increíble lo que ha pasado entre Sergio Peña y Alejandro Duarte. No se puede creer lo que ha pasado. Un blooper en el arranque del partido. Lamentablemente empieza así el partido. Todo cuesta arriba", sostuvo en el programa de YouTube 'Mr. Peet Channel'.
De igual forma, el narrador deportivo expresó su total asombro debido a que el entrenador Pablo Guede decidió modificar la alineación titular a poco del inicio del partido en Montevideo.
"Quizo jugar de memoria Sergio Peña enviando el balón hacia atrás con Duarte, que hoy reemplaza a Viscarra. Nos sorprendió Guede porque había trabajado en el turno de la mañana un equipo pero al final presentó otro", añadió.
Para sentenciar, es válido recordar que el estratega argentino Pablo Guede tendrá una nueva prueba en Montevideo contra Colo Colo de Chile este domingo 18 de enero en lo que será su último partido de pretemporada por la Serie Río de la Plata 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90