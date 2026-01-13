- Hoy:
Alianza Lima vs Unión EN VIVO por la Serie Río de la Plata: pronóstico, horarios y dónde ver
Sigue aquí el partido amistoso Alianza Lima vs Unión, por la Serie Río de la Plata. Repasa alineaciones, horarios y dónde ver este encuentro.
Alianza Lima se enfrenta a Unión de Santa Fe este miércoles 14 de enero, a partir de las 16:15 hora peruana y 18:15 de Argentina, en partido por la Serie Río de la Plata. Este encuentro se disputará en el estadio Parque Saroldi de Montevideo y será transmitido a través de la plataforma Disney Plus.
Alianza Lima vs Unión: previa del partido
El cuadro victoriano perdió por 2-1 en su primer amistoso del 2026 ante Independiente y ahora enfrentará a otro equipo argentino. La intención de Pablo Guede es seguir probando jugadores para encontrar un funcionamiento óptimo.
Solo Kevin Quevedo está descartado y se espera que Luis Advíncula tenga sus primeros minutos con camiseta blanquiazul. Asimismo, D'Alessandro Montenegro y Luis Ramos superaron sus lesiones, por lo que están a disposición de su DT.
Por su parte, el cuadro de Santa Fe afrontará su primer encuentro del presente año y lo tomará como preparación con miras al inicio de la Liga Profesional Argentina del 2026.
Alianza Lima se enfrenta a Unión por la Serie Río de la Plata.
Alianza Lima vs Unión: horarios
Repasa horarios del encuentro según tu ubicación geográfica:
- Perú, Colombia y Ecuador: 16:15
- Bolivia y Venezuela: 17:15
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 18:15
- México: 15:15
- Estados Unidos: 16:15 (Miami y Nueva York) y 13:15 (Los Ángeles)
Alianza Lima vs Unión: dónde ver
En Perú y el resto de países de Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN por Disney Plus Premium. Asimismo, en Argentina lo puedes ver por ESPN Premium.
Alianza Lima vs Unión: pronóstico
Alianza Lima parte con un ligero favoritismo para vencer a Unión de Santa Fe, de acuerdo con los pronósticos previos al partido por casas de apuesta.
|Casa
|Alianza Lima
|Empate
|Unión
|Apuesta Total
|2.33
|3.48
|2.55
Alianza Lima vs Unión: alineaciones probables
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Jesús Castillo, Piero Cari, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
Alianza Lima vs Unión: estadio
El partido entre Alianza Lima y Unión se disputará en el estadio Parque Federico Saroldi, situado en Montevideo. En este recinto juega habitualmente River Plate de Uruguay y tiene una capacidad para 5,165 espectadores.
