Mr Peet destacó a volante de casi medio millón que jugará con Alianza Lima todo el 2026: "Notable"

Alianza Lima continúa con su pretemporada en Uruguay donde enfrentarán HOY a Unión por la Serie Rio de la Plata. Los blanquiazules han realizado grandes movimiento en el mercado de fichajes para buscar destacar en la Liga 1 2026. En medio de ello, Mr Peet sorprendió al llenar de elogios a un destacado volante que vestirá de blanquiazul esta temporada.

Mr Peet destacó a volante de casi medio millón que jugará con Alianza Lima todo el 2026

Uno de los jugadores más queridos por los hinchas blanquiazules y de los más importantes dentro del plantel de Alianza Lima es Jesús Castillo. El volante ha sostenido un gran rendimiento en el tramo final del año pasado y apunta a poder repetir su desempeño en este 2026.

Precisamente, mientras repasaba el posible once para el partido ante Unión, el popular Mr Peet no dudó en destacar a Castillo y señaló que es un jugador muy profesional, ya que siempre se encuentra entrenando para poder ser considerado en el once inicial. Una muestra de su gran compromiso con el club.

Video: Madrugol

"Lo de Jesús Castillo es notable, le traen jugadores en su puesto y es el titular. ¿Por qué? Porque es un tipo que no para, acaba el torneo y sigue entrenado, está intacto físicamente. Es un tipo agresivo, que recorre la cancha y se gana su puesto", expresó el citado comunicador.

Jesús Castillo y sus números en 2025

Jesús Castillo tuvo una temporada irregular con Alianza Lima. Comenzó siendo pieza clave e indiscutible en el once titular; sin embargo, durante el Torneo Clausura perdió protagonismo, dejó de ser convocado y quedó relegado del equipo. Pese a ello, el seleccionado nacional recuperó terreno hacia el final del año, volvió al titularato y cumplió con creces.

A lo largo del 2025, el volante de 29 años disputó 31 partidos, acumulando más de 1800 minutos. En sus registros estadísticos figura un gol y dos asistencias con la camiseta blanquiazul.

Valor de mercado de Jesús Castillo

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Jesús Castillo ostenta una importante cotización en el mercado de pases. Actualmente, el futbolista está valorado en 450 mil euros; su máximo histórico lo consiguió en 2023 cuando alcanzó la suma de 700 mil euros.