Fue campeón con Sporting Cristal y ahora grita su alegría al firmar con Alianza Lima: "Estoy feliz"

El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 ha sido muy atractivo para millones de aficionados. Una de las grandes sorpresas se dio en Alianza Lima, quien hizo oficial el fichaje de Luis Advíncula por las próximos dos temporadas. Este hecho marcó a la afición de Sporting Cristal, que confió en su regreso para sus últimos años de carrera profesional.

Justamente, el cuadro blanquiazul acaba de publicar una entrevista al lateral de la selección peruana tras firmar con Alianza Lima. Dejó en claro que tiene la intención de ser campeón con la institución 'victoriana', al ver que toda su familia está contenta de verlo con el club que los identifica.

Siguiendo esa línea, Luis Advíncula dejó en claro estar contento de llegar a Alianza Lima y se mostró muy agradecido de que los directivos hayan hecho los esfuerzos necesarios para tener su pase completo a estas alturas del mercado de pases 2026.

"En un equipo grande, la única consigna que tiene Alianza Lima es campeonar. Así que vengo a poner ese granito de arena para lograr el objetivo, ¡Arriba Alianza! Sé al equipo que llego, al equipo del que toda mi familia es hincha, mi viejo es hincha número de Alianza. Toda mi familia está muy contenta, es un privilegio vestir esta camiseta. Agradecido con Navarro y Navarro Jr., por la verdad que se portaron muy bien conmigo desde el minuto uno. Estoy feliz de estar acá. Carlos (Zambrano) fue uno de los que me dijo 'vente que vas a ser feliz'.", declaró.

(VIDEO: Alianza Lima)

¿Cuánto tiempo de contrato firmó Luis Advíncula con Alianza Lima?

Luis Advíncula firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, con la posibilidad de extenderlo a un año si es que se cumplen ciertos requisitos. De esta manera, el lateral de la selección peruana espera cumplir cada una de las expectativas de los directivos e hinchada, sabiendo que el gran objetivo es ser campeón de la Liga 1.