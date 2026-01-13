- Hoy:
Sporting Cristal vs U. Católica: fecha, horario, dónde ver y entradas de la Tarde Celeste 2026
Sporting Cristal enfrentará a U. Católica de Ecuador en la Tarde Celeste 2026 desde el Estadio Alberto Gallardo. Conoce más detalles sobre la presentación del cuadro bajopontino.
Sporting Cristal se alista para la Tarde Celeste 2026, evento donde el club presentará a sus nuevos fichajes con miras a esta temporada. El rival volverá a ser Universidad Católica de Ecuador tal y como sucedió el año anterior, por ello, a continuación, te contamos la fecha, horario, dónde ver y las entradas.
PUEDES VER: ¡Sin filtro! Jesús Pretell se dirigió a jugador de Sporting Cristal a poco de irse a LDU: "Habla mucho"
¿Cuándo será la Tarde Celeste 2026?
Según lo había manifestado Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, la Tarde Celeste 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal enfrentará a U. Católica de Ecuador en la Tarde Celeste 2026
¿A qué hora será la Tarde Celeste 2026?
De acuerdo al anuncio que realizó Sporting Cristal, el evento de presentación del equipo de Paulo Autuori dará comienzo desde las 12:00 horas locales de Perú con toda la antesala.
¿Dónde ver la Tarde Celeste 2026?
Todo haría indicar que L1 MAX (antes Liga 1 MAX) será el canal que te llevará en exclusiva la transmisión de la Tarde Celeste 2026. Además, también puedes seguir el minuto a minuto por los operadores: DirecTV, Best Cable y Claro TV.
Tarde Celeste 2026: precio de entradas
A falta de oficialización, estos son los tentativos precios de entradas para el partido entre Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026. Actualmente, los boletos solo se encuentran a la venta para los socios adherentes desde el martes 13 de enero, y a partir del jueves 15 del mismo mes, estarán habilitadas para el público en general.
- Popular niño: 24.90 soles
- Popular: 44.90 soles
- Oriente lateral niño: 49.90 soles
- Oriente lateral Adulto Mayor/Juvenil: 59.90 soles
- Oriente lateral: 89.90 soles
- Oriente central butaca 1955 niño: 59.90 soles
- Oriente central butaca 1955 Adulto Mayor/Juvenil: 69.90 soles
- Oriente central butaca 1955: 109.90 soles
