'Chorri' Palacios no se midió y dejó rotundo mensaje tras llegada de Advíncula a Alianza: "Me dio..."

Uno de los traspasos más sorprendentes en este mercado de pases de la Liga 1 2026 es la llegada del futbolista Luis Advíncula a Alianza Lima. El 'Rayo' tomó la decisión de dejar Boca Juniors de Argentina para incorporarse al cuadro victoriano por las próximas 3 temporadas, y con ello tratar de ser protagonista en el balompié nacional.

'Chorri' Palacios se pronunció tras el fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

El fichaje del popular 'Bolt' no solo hizo noticia en tienda victoriana sino también llamó la atención en los principales ídolos de Sporting Cristal, su exequipo. Tal es el caso del 'Chorri' Palacios. Mediante una reciente entrevista con Radio Ovación, el exjugador del conjunto rimense lamentó que el lateral derecho no haya regresado al Rímac, sin embargo, lejos de cuestionarlo aseguró que Advíncula tuvo un motivo en especial para arribar a Matute.

"No siento decepción, me dio pena ver que está en Alianza Lima porque me hubiera gustado que volviera a Sporting Cristal. Hay que conversar con él para ver por qué sucedió porque uno tampoco es loco para irse por ir a otro equipo", sostuvo.

Luis Advíncula es flamante refuerzo de Alianza Lima procedente de Boca Juniors

Luis Advíncula señaló que toda su familia es hincha de Alianza Lima

A través de una entrevista con Alianza Play, el experimentado futbolista resaltó la magnitud de la institución a la que se está incorporando, de igual modo, confesó que todo su entorno familiar es hincha de Alianza Lima.

"Sé al equipo que llego, al equipo del que toda mi familia es hincha, mi viejo es hincha número 1 de Alianza, toda mi familia está muy contenta, es un privilegio vestir esta camiseta", sostuvo.

A su vez, Luis Advíncula dio detalles de la buena relación que tiene con sus nuevos compañeros. "Tengo muchos amigos acá, con Carlos (Zambrano) tengo una gran amistad, nos conocemos desde muy chicos y es uno de los que me ha contado cómo está el club, cómo está la interna. Fue uno de los que me dijo 'vente que acá vas a estar bien y vas a ser feliz", sentenció.