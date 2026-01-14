Carlos Cabello, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Carácter"

El mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue dando muchas sorpresas a los aficionados, y más en relación a futbolistas con pasado en grandes elencos del balompié peruano. Este es el caso de Carlos Cabello, lateral derecho que llegó a Sporting Cristal en el 2020 con la esperanza de ser el referente de esa zona por varias temporadas.

Carlos Cabello, ex Sporting Cristal, firmó por club de Liga 1 2026

Como se sabe, Carlos Cabello inició su carrera con la Academia Cantolao, pero luego fue visto por Sporting Cristal como una de las potencias como lateral derecho. Las expectativas no se cumplieron y comenzó a estar cedido en otros clubes de la Liga 1. Ahora, este 2026 dejó en claro su compromiso y firmó su renovación de contrato con ADT.

A través de las redes sociales de ADT, se dio a conocer la continuidad de Carlos Cabello con camiseta del 'Vendaval Celeste'. Dado su rendimiento óptimo que tuvo a lo largo del 2025, la directiva tarmeña no dudó en confiar nuevamente en sus capacidades e informarle que será parte del proyecto 2026 en el que se peleará por un cupo a un certamen internacional.

"Compromiso, entrega y constancia. Carlos Cabello renueva su vínculo con ADT para la temporada 2026 y continuará defendiendo nuestros colores, aportando trabajo y carácter al equipo. ¡Seguimos juntos, Carlos!", escribió el cuadro de ADT en sus redes sociales oficiales.

Carlos Cabello renovó con ADT por todo el 2026.

Número de Carlos Cabello con ADT el 2025

A lo largo del 2025, Carlos Cabello afrontó un total de 31 partidos con camiseta de ADT entre Apertura, Clausura y Copa Sudamericana. Registró cuatro goles y siete asistencias en 2416 minutos. El lateral derecho ha sido regular en la temporada, por lo que ahora buscará elevar su potencial para este 2026.

¿En qué clubes ha jugado Carlos Cabello?

Academia Cantalao

Sporting Cristal

Sport Boys

Universidad César Vallejo

ADT

Valor de mercado de Carlos Cabello

Según el portal "Transfermarkt", Carlos Cabello tiene un valor de mercado de 450 mil euros a sus 28 años de edad. El lateral derecho tuvo su mejor versión en la temporada 2023 cuando defendía la camiseta de la Universidad César Vallejo, ya que llegó a valer 550 mil euros.