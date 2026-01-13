Rival internacional confirmado de Sporting Cristal para partido amistoso 2026: "Hacia Lima"

Sporting Cristal estuvo cerca de afrontar un amistoso internacional ante Cruzeiro por la Vitoria Cup, pero los calendarios de los clubes brasileños se modificó, por lo que el encuentro quedó cancelado. No obstante, se confirmó el rival de los celestes durante esta pretemporada por parte del comando técnico de un club internacional que jugará la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal enfrentará a club internacional en la pretemporada 2026

Desde Bolivia, el medio "Visión 360" confirmó que The Strongest enfrentará a Sporting Cristal en un amistoso. El cuadro 'aurinegro' no tiene tiempo para los descansos, por lo que tiene programado un sinfín de encuentros en nuestro país para que llegue en óptimas condiciones al duelo ante Deportivo Táchira por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

"The Strongest jugará en Lima con el Sporting Cristal y Sport Boys. La delegación parte a Perú el viernes 16 y, como ya se anticipó, el primer rival en el vecino país será el FC Cajamarca", informaron desde Bolivia.

Medio Visión 360 de Bolivia confirma amistoso de The Strongest contra Sporting Cristal.

Del mismo modo, el DT de The Strongest, Eduardo Villegas, brindó unas declaraciones a los medios locales y confirmó cada uno de los partidos que afrontará en el Perú, así como el rival que tendrá en La Paz para cerrar su pretemporada 2026 de cara al debut en Libertadores.

"Nuestros amistosos serán cuatro, creo que es un número importante de partidos y de minutos antes de encarar el cotejo ante el Deportivo Táchira. El viernes estamos viajando hacia Lima. De allí nos trasladaremos a Cajamarca, vamos a jugar un partido allá y después volvemos a Lima. Vamos a jugar con Sporting Cristal y Sport Boys los días 21 y 23. Volvemos el día 24 a La Paz para el 26 jugar otro encuentro con el Cusco FC", manifestó el estratega de The Strongest.

Sporting Cristal se volverá a ver las caras con The Strongest como en la Copa Libertadores 2023.

Sporting Cristal vs The Strongest: fecha y día confirmado

De momento, se puede conocer que el partido amistoso entre Sporting Cristal vs The Strongest se juega el próximo miércoles 21 de enero en una sede aún por confirmarse: La Florida o Estadio Alberto Gallardo. Fuera de ello, este choque será a puertas cerradas, y se estima que todo se juegue en horas de la mañana.