Dejó Sporting Cristal este 2026 y ahora se muestra feliz tras firmar por club rival: "Bastante historia"
No estuvo en los planes de Paulo Autuori para el 2026 y Sporting Cristal se desprendió de él. Ahora, el futbolista se muestra feliz en elenco rival.
Sporting Cristal ha tomado firmes decisiones en este mercado de pases como fueron la salida de varios futbolistas. Este es el caso de Henry Caparó, quien tuvo su debut en Primera División bajo la dirección de Paulo Autuori. Sin embargo, para este 2026 no fue considerado y se fue cedido a Cienciano.
Luego de días entrenando con el plantel de Cienciano, Caparó brindó sus primeras declaraciones al canal del conjunto cusqueño para expresar sus sensaciones de estar en el 'Papá'. El ex Sporting Cristal dejó en claro estar feliz por vestir la camiseta del único campeón peruano en un torneo internacional, por lo que espera aportar lo mejor de sí en esta edición 2026.
"Muy feliz de pertenecer a un equipo con bastante historia, con bastante prestigio. Y aparte que tenemos campeonato internacional y podemos demostrar a nivel internacional lo que podemos dar como equipo. Sé lo que Cienciano significa en el fútbol peruano por lo que ha logrado: Copa Sudamericana y Recopa. Y ahora tengo la oportunidad de jugar una Sudamericana", manifestó Henry Caparó.
Del mismo modo, manifiesta que tiene total confianza de lo que viene trabajando Cienciano en esta pretemporada 2026, por lo que asegura que hay equipo para pelear contra cualquier rival que tendrán por delante en la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Sudamericana como FBC Melgar.
"Que nos sigan apoyando hasta el final porque somos un grupo unido y estamos demostrando en esta pretemporada que estamos a la altura de cualquier equipo. El comando técnico está bien preparado, los jugadores también está bien preparado y estamos listos para cualquier reto que nos vaya a presentar la temporada", indicó.
Henry Caparó dejó Sporting Cristal y ahora está cedido a Cienciano.
Valor de mercado de Henry Caparó
Según el portal "Transfermarkt", Henry Caparó tiene un valor de mercado de 50 mil euros a sus 20 años de edad. Es el mejor registro que tiene el centrocampista, por lo que espera elevar ese nivel con los minutos que tenga con Cienciano del Cusco en la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026.
