¿Baja inmediata? Fichaje de Sporting Cristal llegó sentido a la pretemporada 2026 y generó alerta

Sporting Cristal es uno de los clubes que sorprendió en el mercado de pases con fichajes de Brasil y Argentina. Uno de los que más llamó la atención fue Gabriel Santana, volante ofensivo que destacó en Mirassol y que prometía ser titular en el equipo liderado por Paulo Autuori. En base a este panorama, se conoció que el mediocampista llegó sentido y que generó preocupación en el comando técnico.

Recientemente, Jorge Soto, asistente técnico de Paulo Autuori, brindó una entrevista a Radio Ovación para dar a conocer sus apreciaciones de lo que van las primeras semanas de pretemporada en Sporting Cristal. En medio de sus palabras, reveló que Gabriel Santana llegó con carga al plantel celeste, pero que luego se ha recuperado de gran manera para estar a la par de los compañeros.

"He visto que Juan Cruz (González) tiene buen dominio de pelota, marca bastante, tiene buena proyección, igual que Cristiano (Da Silva) que también es un jugador que le pega muy bien a la pelota, se proyecta bastante bien, ha jugado en distintos países del mundo y Gabriel (Santana) entró faltando poco porque venía de una carga pero creo que son jugadores que nos van a ayudar muchísimo", declaró Jorge Soto.

Gabriel Santana llegó con carga a la pretemporada de Sporting Cristal.

Gabriel Santana marcó gol con Sporting Cristal

De hecho, su recuperación fue inmediata con los trabajos que le realizó Sporting Cristal. Gabriel Santana sumó minutos con los celestes en uno de los primeros partidos de pretemporada ante CD Moquegua, anotando el gol del triunfo para el 3-2 definitivo de los 'rimenses'.

Ahora, el mediocampista brasileño sigue firme en los trabajos físicos de esta pretemporada 2026, sabiendo que se vienen más compromisos amistosos y que se aproxima el estreno del Torneo Apertura de la Liga 1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

Valor de mercado de Gabriel Santana

Según el portal "Transfermarkt", Gabriel Santana tiene un valor de mercado de 300 mil euros a sus 36 años. El mediocampista brasileño tuvo su mejor versión en la edición 2015, en el que llegó a valer 3 millones de euros con camiseta de Flamengo.