Joao Grimaldo impacta a hinchas y se rinde en elogios ante histórico de Liga 1: "Nació campeón"

Joao Grimaldo es uno de los jugadores más talentoso del fútbol nacional, el futbolista surgido de las divisiones menores de Sporting Cristal, está haciendo una carrera en Europa y ahora volvió a ser noticia tras fichar por el Sparta Praga. Precisamente, durante el anuncio, el extremo nacional sorprendió al rendirse en elogios ante un importante club de la Liga 1.

Joao Grimaldo impacta a hinchas y se rinde en elogios ante histórico de Liga 1

Joao Grimaldo dio un gran salto en su carrera luego de haber dejado las filas del Riga FC y fichar por Sparta Praga, un club con gran renombre en el fútbol europeo. No obstante, el futbolista de 22 años es agradecido con el club que le dio la oportunidad y lo formó. Por ello, durante su anuncio, no dudó en destacar la grandeza de Sporting Cristal.

El talentoso extremo nacional recalcó que llega al futbol de República Checa tras haber salido de un "club que nació campeón" y con el mejor ambiente para el desarrollo futbolístico. Del mismo modo, recalcó que se encuentra muy agradecido con la institución rimense.

"Vengo de un club que nació campeón (Sporting Cristal), buenísimo, la mejor infraestructura que hay allá (en Perú). En menores me trataron muy bien y estoy muy agradecido con el club. La liga peruana, de a pocos, se va mejorando y volviendo importante", mencionó el habilidoso jugador durante su presentación.

Por otro lado, Grimaldo se mostró muy contento por el avance que viene presentando el fútbol peruano, señalando que poco a poco la Liga 1 sigue mejorando y está en camino adquirir más protagonismo.

Joao Grimaldo expresó su emoción por jugar con Sparta Praga

Por otro lado, el exjugador de Sporting Cristal no ocultó su alegría por haber concretado su pase al Sparta Praga y destacó la grandeza del equipo; además de elogiar la belleza de su estadio.

"Muy contento por estar en un club grande. Vengo a aportar mi granito de arena y a darle con todo. El equipo cuenta con buenos jugadores, un club muy grande, el estadio es hermosísimo, pero destaco mucho el gran plantel que tenemos", expresó.

Valor de mercado de Joao Grimaldo

Tras levantar su nivel con el Riga FC, Joao Grimaldo vio incrementado su cotización en el mercado a 700 mil euros, según reveló Transfermarkt. No obstante, esta cifra está lejos de su máximo histórico de 1,5 millones, registro que consiguió en 2023.