Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Club europeo sorprende al presentar a delantero peruano en un espectacular video

¡Insólito! Club de Europa oficializó la contratación de delantero de la selección peruana, pero lo más sorprendente es que lo hizo mediante una llama.

Francisco Esteves
Delantero de la selección peruana jugará en Europa.
Delantero de la selección peruana jugará en Europa. | Foto: La Bicolor - X.
¡Sorpresa! Club de Europa presentó oficialmente a futbolista de la selección peruana como su flamante refuerzo para el resto de la presente temporada y también de cara a la entrante. Sin embargo, más allá de su fichaje, lo más llamativo fue la forma en la que anunciaron su llegada, ya que lo hizo mediante un particular video con una llama de protagonista.

Nos referimos a un conocido delantero nacional que ya se encontraba jugando en el 'viejo continente'. Es Joao Grimaldo, quien recientemente estampó su firma en el Sparta Praga de la República Checa, el cual es el club más importante y ganador de dicho país. Ahora, el gigante checo lo confirmó como su incorporación para luchar por el título de la Primera División, donde de momento marcha en la segunda casilla.

"La energía de Sparta", precisó el club mediante su cuenta oficial de 'X' y junto al video que te brindaremos debajo. Recordemos que hace poco se vinculó al atacante de la selección peruana con Universitario de Deportes, pero finalmente el futbolista recibió una oferta irrechazable desde Europa y ahí seguirá con su carrera profesional.

Recordemos que Joao Grimaldo se encontraba a préstamo en el Riga de Letonia, donde destacó la temporada pasada, y por ello el Sparta Praga le pagó 1.4 millones de euros al Partizán de Belgrado (que se quedó con el 50% de su pase). Ahora, el atacante internacional buscará mostrar su mejor versión para intentar fichar por un club de las grandes ligas en Europa.

Tomás Rosicky habló sobre Joao Grimaldo

El director deportivo del Sparta Praga, y también conocido exfutbolista, Tomás Rosicky, se refirió a la llegada del peruano. "Joao Grimaldo llamó nuestra atención principalmente en los duros partidos de Perú. Es un jugador ofensivo rápido, muy activo técnicamente, puede abarcas las bandas. Beneficia al equipo tanto en pases como en situaciones individuales gracias a su buen regate", precisó.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

