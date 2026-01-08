- Hoy:
Indican que 'verdugo' de Alianza está a un paso de ser DT de la selección peruana: "Elegido"
La selección peruana cada vez está más cerca de conocer a su próximo técnico, y un viejo conocido de Alianza Lima es el principal candidato para ponerse el buzo de la Blanquirroja.
La selección peruana, bajo la dirección de Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, está gestionando reuniones para definir al nuevo técnico de la Bicolor. En medio de ello, el periodista 'El Tigrillo' Navarro reveló a través de su medio que Gustavo Álvarez, 'verdugo' de Alianza Lima, es la opción principal para asumir el mandato.
'Verdugo' de Alianza Lima a un paso de ser técnico de la selección peruana
El comunicador Carlos Alberto 'El Tigrillo' Navarro informó a través de su programa "Campeonísimo" que Jean Ferrari tiene como candidato principal para asumir la dirección técnica de la selección peruana a Gustavo Álvarez.
"Es Gustavo Álvarez. Yo creo que ya es técnico de la selección peruana. 99.9 % y hasta ya hay fecha de presentación", comenzó diciendo. "Argentino es. Alguna precisión hizo Jean Ferrari cuando dijo que el nuevo DT no era europeo y que en la primera semana de enero definía al nuevo técnico", culminó Navarro.
Video: Campeonísimo
Además, Carlos Alberto Navarro reveló que la Federación Peruana de Fútbol ya tiene fecha de presentación, lo que indica que podría ser en la quincena de enero de 2026 para dar a conocer al nuevo entrenador.
Gustavo Álvarez es el principal candidato para ser nuevo técnico de la selección peruana.
Gustavo Álvarez dejó U. de Chile y se encuentra sin equipo
Cuando nadie lo esperaba y tras salir campeón de la Copa de Chile y la Supercopa de Chile, el argentino Gustavo Álvarez decidió dejar Universidad de Chile y actualmente se encuentra sin club, pero todo indica que su próximo destino será la selección peruana.
U. de Chile de Gustavo Álvarez eliminó a Alianza Lima
Cuando Alianza Lima parecía soñar con alcanzar la gloria de salir campeón de la Copa Sudamericana 2025, en el camino apareció la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez para eliminar al club victoriano en los cuartos de final del certamen, con marcadores de 0 a 0 en Perú y 2 a 1 en Chile.
