Con Luis Advíncula en Alianza, los 14 mundialistas peruanos que jugarán la Liga 1 2026

El mercado de fichajes de la Liga 1 tiene un protagonista y es Alianza Lima. El club blanquiazul está siendo tendencia por lograr que Luis Advíncula deje Boca Juniors y sea su refuerzo de lujo para la temporada 2026. El lateral ya confirmó su salida y se comenta que en las próximas horas llegaría al Perú para firmar su nuevo contrato.

PUEDES VER: Confirman fecha para la presentación de Luis Advíncula como nuevo fichaje de Alianza Lima

Con la llegada del 'Rayo' se comenta que ahora la Liga 1 está inundada de mundialistas. Sí, los futbolistas que jugarón el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. No solamente dirán presente en la Liga 1, sino también en la Liga 2 como el caso de Paolo Hurtado en Comerciantes FC y Christian Ramos en la USMP. Con Luis Advíncula, esta es la lista de jugadores mundialistas en el fútbol peruano:

Paolo Guerrero (Alianza Lima)

Pedro Aquino (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Advíncula (Alianza Lima)

Edison Flores (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Anderson Santamaría (Universitario)

Aldo Corzo (Universitario)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Raúl Ruidíaz (Atlético Grau)

Christian Cueva (Juan Pablo II)

Nilson Loyola (FC Cajamarca)

Cárlos Cáceda (Melgar)

Mundialistas en el fútbol Peruano | Vía Momento Deportivo

¿Cuándo será presentado Luis Advíncula en Alianza Lima?

El lateral peruano llegará al Perú para someterse a examenes médicos y posteriormente firmará su vínculo con Alianza Lima hasta fines del 2028. Una vez cerrado el trato con presentación incluida, el 'Rayo' viajará a Uruguay para sumarse al resto del equipo. Los dirigidos por Pablo Guede se encuentran ya en la pretemporada y están en el país 'charrúa' para disputar amistosos en la Serie Río de la Plata.

Mundialistas en el extranjero

André Carrillo, Pedro Gallese, Renato Tapia, Wilder Cartagena son los otros jugadores mundialistas con Perú que aún siguen en el extranjero. Anteriormente ya manifestaron su deseo de volver al Perú, así que en cualquier momento podríamos ver a Renato Tapia. Por ejemplo, el volante ha confirmado que su deseo es jugar en Alianza Lima.