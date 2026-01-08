Alianza Lima dio el golpe en el mercado y anuncia el fichaje de exfigura de Atlético Nacional

Alianza Lima no ha cerrado su plantel para la nueva temporada, donde buscará conseguir el título nacional y darle una enorme alegría a sus hinchas. Para ello, la escuadra blanquiazul sabe que debe formar un plantel de primer nivel y acaba de dar un golpe de autoridad en el mercado de pases anunciando el fichaje de una exfigura de Atlético Nacional.

Alianza Lima anunció el fichaje de exfigura de Atlético Nacional

Pensando en volver a hacer historia y conquistar el título de la Liga Femenina 2026, Alianza Lima anunció la incorporación de la futbolista Geraldine Cardona, quien llega procedente de Atlético Nacional de Colombia y buscará aportar experiencia y solidez defensiva a la zaga central de las ‘íntimas’.

“Geraldine Cardona ya viste la blanquiazul. ¡Bienvenida a las bicampeonas!”, fue el mensaje con el que el cuadro victoriano presentó a la talentosa jugadora de 31 años, generando entusiasmo entre sus hinchas.

Alianza Lima oficializó el fichaje de Geraldine Cardona para el 2026.

Cardona arriba con el cartel de gran figura del plantel, destacando por su polifuncionalidad, pudiendo desempeñarse tanto como mediocentro defensiva como lateral derecha. Asimismo, tendrá el exigente reto de liderar al equipo en su camino hacia el tricampeonato nacional.

La experimentada futbolista sobresale por su intensidad en la marca, su capacidad para participar en la construcción del juego y sus constantes proyecciones ofensivas. Pese a medir 1.58 m, Geraldine Cardona sabe imponer condiciones dentro del campo y sacar ventaja sobre sus rivales.

Trayectoria de Geraldine Cardona

A lo largo de su carrera, Geraldine Cardona ha defendido importantes camisetas del fútbol de su país. Empezó su carrera jugando para CD Formas Íntimas donde permaneció durante dos temporada hasta su salida en 2017. Posteriormente, jugó en los clubes Envigado, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, cada uno de ellos destacados equipos a nivel de Sudamérica.