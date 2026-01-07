Gino Peruzzi, campeón con Alianza Lima, remece el mercado y firma por inédito club: "En tu casa"

Uno de los futbolistas que recuerda el hincha de Alianza Lima es Gino Peruzzi. El lateral argentino llegó a tienda blanquiazul en lo que fue la lucha por el bicampeonato, consiguiendo el gran objetivo y sumando una estrella más a su palmarés. Sin embargo, las lesiones pasaron factura en su carrera profesional, por lo que terminó dejando la institución 'victoriana' a inicios del 2024.

Luego de su salida de Alianza Lima, Peruzzi sorprendió al migrar a Georgia y defender los colores de FC Telavi, pero en cuestión de meses retornó a su tierra natal para seguir buscando oportunidades. Ahora, a puertas del 2026, se confirmó su llegada a inédito club que no compite en una de las ligas profesionales registradas por la AFA.

Gino Peruzzi, ex Alianza Lima, firma por inesperado club

Gino Peruzzi seguirá su carrera en el Club Atlético Social Corralense de Argentina. Esta institución afronta la Liga Regional de Fútbol del Sur, el cual es considerado amateur y que no es una de las categorías profesionales que tiene la AFA en su patrón. De esta manera, el lateral de 33 años da un giro inesperado a su carrera y espera poder disfrutar del fútbol a estas alturas de su edad.

"Donde todo comenzó. Donde sos feliz. En tu casa. ¡Bienvenido Gino! Vamos Verde", escribió el Club Atlético Social Corralense a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Gino Peruzzi será nuevo futbolista de Club Atlético Social Corralense.

Este equipo es el más campeón de la Liga Regional de Fútbol del Sur de Argentina con un total de 26 títulos. Ahora, con la llegada de Peruzzi, la institución verde espera seguir sumando más trofeos y dejar en alto el nombre del club en este torneo que atrae a cierto sector de aficionados.

¿En qué clubes jugó Gino Peruzzi?