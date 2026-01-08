¿Vuelve a Alianza Lima? Sebastián Rodríguez rescindió contrato con U. de Chile y ya busca equipo

Un ex Alianza Lima vuelve a sonar en el fútbol sudamericano. Se trata de Sebastián Rodríguez, más conocido como el 'Bigote'. Un jugador que en su momento llegó al Perú para ponerse la '10' blanquiazul. Hoy ha novedades de su futuro de cara al 2026.

"Sebastián Rodríguez acordó la rescisión y dejará de ser futbolista de la U de Chile. El uruguayo la firmará en los próximos días y será agente libre", informó el periodista argentino César Luis Merlo. El volante no pudo ganarse un lugar en el club chileno, pero aún así fue parte del equipo que dejó a Alianza Lima sin Copa Sudamericana.

Sebastián Rodríguez no seguirá en la U de Chile / Vía CLMerlo

¿Volverá Sebastián Rodríguez a Alianza Lima?

En las redes su nombre se ha vuelto tendencia en el entorno de los hinchas de Alianza Lima. Para muchos era un jugador calidoso que tenía mucho para darle a su equipo, pero que lo desaprovechan mucho usándolo como '5'. Si bien anotó goles y dio asistencias, no pudo mostrar su maximo potencial. En su mejor momento fue uno de los mejores jugadores de Peñarol de Uruguay.

Ahora con la información de que los equipos de la Liga 1 pueden inscribir hasta siete extranjeros, Alianza Lima tiene un cupo libre y tranquilamente podrían considerar al uruguayo. El tema es que su nombre llegue a la carpeta de los Navarro y también a la de Pablo Guede, esta sería la única manera de que pueda volver a Matute. Igual, es complicado.

'Bigote' Rodríguez en Alianza Lima

El volante uruguayio fue el motor del mediocampo de Alianza Lima durante la temporada 2024, destacando como el máximo asistidor del equipo. Tenía contrato para seguir jugando en 2025, pero llegó a un acuerdo con el club para rescindir el trato. En 38 partidos registró 2 goles y repartió 9 asistencias. Actualmente, tras rescindir su contrato en Chile, se encuentra como agente libre, lo que ha despertado el interés por un posible retorno a Matute.