Confirman fecha para la presentación de Luis Advíncula como nuevo fichaje de Alianza Lima
Luego de rescindir su contrato con Boca Juniors, Alianza Lima agilizó los trámites para su fichaje y ya se conoce la fecha de la presentación del 'Rayo'.
Alianza Lima busca consagrarse como campeón de la Liga 1 2026 con los destacados refuerzos que anunció en las últimas semanas. Ahora, se supo que Luis Advíncula se sumará al plantel en Uruguay, pero antes de ello estaría siendo presentado ante la hinchada muy pronto.
El regreso de Luis Advíncula al fútbol peruano finalmente se dio, pero no de la manera en la que soñó Sporting Cristal. El exjugador de Boca Juniors será el nuevo fichaje de Alianza Lima tras llegar a un acuerdo con Boca Juniors para rescindir su contrato culminaba en diciembre de 2026.
Fecha de presentación de Luis Advíncula en Alianza Lima
Luis Advíncula dejará Argentina para alcanzará al plantel de Alianza Lima en Uruguay y luego hacer su gran debut en la Liga 1 con los colores blanquiazules. El lateral de 35 años se despidió de Boca Juniors luego de haber perdido la titularidad en el 'Xeneize', pero llevándose el respeto de toda la hinchada.
A través de sus redes sociales, Gerson Cuba informó que Advíncula terminó con éxito los trámites para su desvinculación de Boca Juniors y en las próximas horas estará llegando a Perú para realizarse los exámenes médicos. Asimismo, su presentación se realizará este fin de semana para después viajar a Uruguay.
Luis Advíncula se unirá al plantel de Alianza en Uruguay.
¿En qué equipos jugó Luis Advíncula?
Luis Advíncula es uno de los futbolistas peruanos más exitosos de los últimos años. Ha pasado por destacados clubes como Juan Aurich, Sporting Cristal, Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal, Bursaspor, Newell's Old Boys, Tigres, Lobos, Rayo Vallecano y Boca Juniors.
