Paolo Guerrero y su inédita reacción al oír que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima: "¿Sí, ya?"
Luis Advíncula llegará a Alianza Lima y Paolo Guerrero sorprendió con inédita reacción al ver que su compañero de selección peruana se vestirá de blanquiazul.
Uno de los jugadores que ha sido noticia en los últimos días es Luis Advíncula. Y es que el lateral se despidió de Boca Juniors y tiene todo encaminado para ser presentado oficialmente en Alianza Lima. Ante este panorama, uno de los que no calló ante esta noticia fue Paolo Guerrero, que tuvo una inédita reacción desde Uruguay.
Paolo Guerrero y su reacción tras conocer que Luis Advíncula será de Alianza Lima
Tras la llegada del plantel de Alianza Lima a Uruguay para afrontar la Serie Río de la Plata, el periodista José Varela logró tener una breve charla con el 'Depredador' antes de que subiera al bus de la delegación blanquiazul. Muy aparte de expresar su sentir sobre las expectativas del equipo para esta pretemporada, fue sorprendido al oír que Luis Advíncula firmará con los 'íntimos'.
En primera instancia, Paolo Guerrero se mostró sorprendido por conocer esta noticia que impacta en el mercado de pases. Posterior a ello, consulto si realmente Luis Advíncula será jugador de Alianza Lima, por lo que luego de revelarse la verdad expresó su felicidad por ver que uno de sus amigos de la selección peruana estará en La Victoria.
"¿Sí, ya? ¿Lo confirmas? Entonces, feliz. Todo el grupo va a estar feliz", fueron las breves palabras de Paolo Guerrero con una sonrisa por ver que Luis Advíncula será nuevo jugador de Alianza Lima por las próximas dos temporadas.
(VIDEO: Youtube José Varela)
Luis Advíncula se despidió de Boca Juniors
Desde Argentina, Luis Advíncula informó que dejará Boca Juniors por un tema complicado con su familia. El lateral debe estar en Perú, por lo que se despidió con mucha emoción de tienda 'xeneize'.
"Con sentimientos encontrados. Muchas años en el club, muy agradecido con las personas con los que me recibieron. Agradecido con el presidente. Es complicado irte de un club así, estoy agradecido pero paso un momento familiar super complicado y accedieron a mi pedido que tenía que volver a mi país, así que no me alcanzará vida para agradecer lo que hicieron por mí", declaró Luis Advíncula a "El Canal de Boca".
