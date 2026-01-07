Luis Advíncula rompe su silencio y confiesa emocionado su salida de Boca para regresar al Perú - VIDEO

En las últimas horas, Luis Advíncula fue entrevista por "El Canal de Boca" para confirmar su salida definitiva de Boca Juniors. El lateral de la selección peruana se mostró muy emocionado por su adiós al cuadro 'xeneize', por lo que ahora alista maletas para volver a nuestro país y vestir la camiseta de Alianza Lima

Luis Advíncula confiesa que deja Boca Juniors

Una vez que inició la entrevista desde Argentina, se oyó a Luis Advíncula con la voz entrecortada al saber que deberá dejar Argentina luego de casi cinco años con Boca Juniors. El popular 'Bolt' no calló ante el medio 'xeneize' e indicó que su regreso al país nacional es debido a una situación familiar complicado.

"Con sentimientos encontrados. Muchas años en el club, muy agradecido con las personas con los que me recibieron. Agradecido con el presidente. Es complicado irte de un club así, estoy agradecido pero paso un momento familiar super complicado y accedieron a mi pedido que tenía que volver a mi país, así que no me alcanzará vida para agradecer lo que hicieron por mí", declaró Luis Advíncula a "El Canal de Boca".

(VIDEO: El Canal de Boca)

Luis Advíncula habla de sus últimos años de carrera

¿Se retira en Alianza Lima? Luis Advíncula reveló en su despedida a Boca Juniors que le quedan dos o tres años de carrera en el fútbol profesional. De esta manera, prácticamente colgará los chimpunes con camiseta blanquiazul, ya que su contrato con los 'íntimos' es de dos temporadas con opción a extenderlo uno más.

"El grupo se fortaleció. Lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo que es campeonar. El grupo está bastante fuerte y sé que este año las cosas van a ir muy bien. Uno siempre se queda con lo mejor de cada persona. Compartí con jugadores de talla internacional y creo que me deja eso. Ya ando casi en el final de mi carrera. Debo tener tres o dos años más de carrera.", agregó.