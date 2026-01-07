Boca se despidió de Advíncula recordando los títulos ganados: "Te deseamos muchos éxitos"

Boca Juniors confirmó este miércoles, a través de un breve comunicado en sus redes sociales, la salida del lateral peruano Luis Advíncula. Sin mayores detalles ni despedidas extensas, la institución argentina anunció el fin del vínculo con el jugador, que supo ganarse el cariño de la hinchada por su entrega en la banda derecha.

El destino del defensor ya está definido: Alianza Lima. El conjunto blanquiazul se prepara para recibir a uno de los futbolistas más experimentados de la selección peruana, quien aportará jerarquía y liderazgo en la próxima temporada.

Según trascendió, Alianza le ofreció un contrato largo a Advíncula: Dos años más la opción de renovar por un tercero en caso de que se logren los objetivos trazados, como jugar una cierta cantidad de partidos. Su presentacióm en la institución blanquiazul es cuestión de horas.

La llegada de Advíncula marca un nuevo capítulo en su carrera, tras varios años en el fútbol argentino y un recorrido internacional que lo consolidó como referente. Para Alianza, su fichaje representa un golpe de autoridad en el mercado local y una apuesta fuerte de cara a los torneos nacionales e internacionales.

Con el fichaje de Advíncula, Alianza Lima conformó un buen plantel y con piezas importantes de recambio. 'Bolt' llega para adueñarse de la banda derecha y ser titular indiscutible en el equipo de Pablo Guede.

De esta manera, este podría ser el once titular de Alianza Lima para esta temporada: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Alan Catero y Federico Girotti (Paolo Guerrero o Luis Ramos).