Leandro Paredes le dejó fuerte mensaje a Advíncula tras dejar Boca por Alianza Lima: "Lo que..."

Tras varias semanas llenas de rumores, finalmente Luis Advíncula dejó Boca Juniors y reforzará a Alianza Lima de cara a la temporada 2026. En ese sentido, muchos compañeros comenzaron a despedirse del 'Rayo' y quien le dejó un fuerte mensaje fue Leandro Paredes, quien fue su capitán a lo largo de toda la campaña pasada. ¿Qué le dijo el argentino?

Luego de casi cinco años, el lateral de la selección peruana dejará el azul y oro para volver al Perú e intentar salir campeón de la Liga 1. Por ello, los mensajes de despedida no se hicieron esperar y no solo por parte de los futbolistas del plantel, sino también de la hinchada y prensa en general. No obstante, uno de los mensajes más impactantes lo envió el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

"Luis, te deseo lo mejor para todo lo que viene, loco", publicó Leandro Paredes en sus historias y adjuntó una fotografía abrazado junto a Luis Advíncula. De esta forma, el capitán de Boca Juniors se despidió del 'Rayo' que en los próximos días será presentado como el fichaje estrella de Alianza Lima para dar la hora esta nueva temporada.

Leandro Paredes se despidió de Luis Advíncula.

Luis Advíncula se despidió de Boca Juniors

"Con sentimientos encontrados. Muchas años en el club, muy agradecido con las personas con los que me recibieron. Agradecido con el presidente. Es complicado irte de un club así, estoy agradecido pero paso un momento familiar super complicado y accedieron a mi pedido que tenía que volver a mi país, así que no me alcanzará vida para agradecer lo que hicieron por mí", indicó Luis Advíncula tas marcharse de Boca Juniors.

Recordemos que el 'Rayo' volverá a la Liga 1 luego de toda una carrera profesional en el extranjero, desde que dejó Sporting Cristal en el 2014. Por ello, muchos hinchas celestes se mostraron sumamente indignados con el lateral peruano, ya que creían que su regreso al fútbol nacional únicamente se iba a dar para volver al Rímac.