Cantero se rindió en elogios ante ex San Lorenzo que firmó con Alianza hasta 2028: "Jerarquía"

Alianza Lima se ha movido con grandes fichajes en el mercado pensando en poder armar un plantel de gran nivel para salir campeón de la Liga 1 2026 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En ese contexto, Alan Cantero, figura de la escuadra blanquiazul, se deshizo en halagos ante una exfigura de San Lorenzo que firmó un extenso contrato con los 'íntimos'.

Alan Cantero se rindió en elogios ante ex San Lorenzo que firmó con Alianza Lima

Uno de los movimientos más destacados en el mercado de pases de Alianza Lima fue la incorporación del delantero Federico Girotti, quien llega con el cartel de gran figura tras su paso por Talleres de Córdoba. Desde su llegada, el atacante argentino ha captado la atención de muchos, y Alan Cantero no dudó en elogiarlo.

En una entrevista con 'Infobae Perú', Cantero habló sobre su relación con Girotti y destacó sus grandes cualidades en ataque, resaltando su experiencia en clubes importantes de Argentina y su potencial aporte al grupo para alcanzar los objetivos del equipo.

“Ya a Fede (Federico Girotti) lo conozco de Argentina, lo he enfrentado varias veces. Es un delantero con muchísima jerarquía. Ha pasado por muchos clubes importantes en Argentina. Creo que en la parte de ataque se ha reforzado de una manera muy buena Alianza Lima. Él nos puede dar mucho en el equipo. Ya le dimos la bienvenida y le deseamos lo mejor; es un grandísimo jugador”, expresó Cantero.

Sobre la posibilidad de formar dupla con el ex Talleres, señaló que lo primordial es el equipo: “Uno siempre trata de buscar las oportunidades, pero siempre soy de los que prioriza lo grupal y después se verá lo individual. Primero hay que trabajar para el equipo. Podemos darle muchos goles, asistencias y después se verá. Eso sí sería lindo”.

Federico Girotti y su paso por San Lorenzo

Girotti ha defendido a varios clubes de renombre, entre ellos San Lorenzo. Durante la temporada 2023, fue cedido a préstamo al ‘Ciclón’, donde acumuló varios minutos y disputó 16 partidos, aunque mayormente como revulsivo. El delantero argentino no consiguió ganarse un lugar fijo y se marchó tras media temporada, en la que anotó 3 goles.

¿Hasta cuándo firmó contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

Durante su presentación oficial, Alianza Lima confirmó que el contrato de Federico Girotti será por 3 temporadas. Es decir, el jugador será blanquiazul hasta fines de 2028. Este largo contrato se debe a que el club piensa que la proyección del atacante puede darles un beneficio económico por una futura venta.